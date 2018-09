«Queremos unas fiestas divertidas con cero agresiones» Andrea Rodríguez, Marisa Ponga, Ana Taboada y Lucía Álvarez. / M. R. Las concejalías de Igualdad y Participación piden la colaboración de hosteleros y comerciantes para evitar actitudes violentas hacia las mujeres CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 6 septiembre 2018, 01:33

El objetivo para las fiestas de San Mateo de este año es que haya cero agresiones machistas y para ello las concejalías de Igualdad y de Participación presentaron ayer una campaña de «prevención», «sensibilización» y «concienciación». Las concejalas Marisa Ponga y Ana Taboada, arropadas por Abogadas para la Igualdad, apelaron a que estas fiestas mateínas estén «libres de agresiones machistas».

Desde el Ayuntamiento han reeditado la campaña del año pasado con una novedad: que toda la sociedad participe de «manera activa». En este sentido, Marisa Ponga explicó que esta edición el lema 'No es no' se verá en 10.000 chapas, 5.000 pegatinas, 1.000 globos y 20 mupis. La novedad es que en esta ocasión, se busca también la colaboración de los hosteleros y comerciantes de la zona del casco antiguo. «Hemos escrito una carta a la asociación de hosteleros y de comerciantes del Oviedo Antiguo para que se sumen a la iniciativa», aseguró Marisa Ponga. «La idea es que los hosteleros del entorno de las fiestas incorporen el lema de 'No es no'», especificó.

Punto violeta

Durante las fiestas también estará activo el conocido como Punto Violeta. «Un espacio coordinado por profesionales formadas en materia de violencia de género», explicó la concejala de Participación, Ana Taboada. En esta ocasión, el punto de atención a posibles víctimas de agresiones o de información y denuncia, estará ubicado en la plaza de la Catedral, junto a la calle del Águila «para que sea más visible y accesible». Estará activo durante todas las fiestas. De manera permanente a través del teléfono 637 727 618 y de forma presencial de lunes a jueves y domingos en horario de ocho de la tarde a una de la madrugada. Los viernes, sábados y la noche de los fuegos se ampliará hasta las tres de la madrugada. «Es una medida esencial de visibilización y concienciación porque parece que en fiestas todo vale y no es así», matizó Andrea Rodríguez, coordinadora del Punto Violeta y miembro de Abogadas para la Igualdad. La campaña se completará con una charla para estudiantes del IES de La Corredoria, el día 14; la actuación de Pamela Palenciano con su monólogo 'No solo duelen los golpes', el día 21 en La Escandalera además de un concurso de relatos.