El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los modelos, durante el casting en el hotel AC Oviedo. Mario Rojas
Moda en Oviedo

«Quiero dedicarme al modelaje y vengo a probar suerte»

Oviedo se prepara para una de sus citas más importantes con la moda, Pasarela Campoamor, que contará con Celia B y Ángel Schlesser

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

La cuenta atrás ha comenzado para la Pasarela Campoamor de Oviedo, que celebrará su octava edición el 18 de diciembre en el coliseo ovetense. El evento reunirá las creaciones de cuatro destacados diseñadores, consolidándose como una fecha ineludible en el calendario de la moda nacional. «Tendremos dos asturianos», detalló Graciela Suárez, directora de la pasarela, durante la selección de modelos este sábado en el hotel AC Oviedo.

El talento asturiano estará representado la ovetense Celia B, y Alfonso Pérez, actual director creativo de la firma Ángel Schlesser. Junto a ellos, las creaciones de la vasca Isabel Zapardiez y la conocida Yolancris. Al casting se presentarón una treintena de personas en una prueba «de alto nivel», como la calificó su directora. Entre los presentes, Lalo Sánchez, profesor de inglés que debutaba en un casting. «Es la primera vez que hago una prueba». También la más joven, Siria, con tan solo 13 años y ovetense. «Quiero dedicarme a esto y vengo a probar suerte. Creo que el jurado se fija en todo».

Las entradas se pondrán a la venta próximamente a un precio de 16 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  3. 3 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  4. 4 El Sporting paga cara su racanería
  5. 5

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  6. 6 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  7. 7 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Quiero dedicarme al modelaje y vengo a probar suerte»

«Quiero dedicarme al modelaje y vengo a probar suerte»