«Quiero dedicarme al modelaje y vengo a probar suerte»

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

La cuenta atrás ha comenzado para la Pasarela Campoamor de Oviedo, que celebrará su octava edición el 18 de diciembre en el coliseo ovetense. El evento reunirá las creaciones de cuatro destacados diseñadores, consolidándose como una fecha ineludible en el calendario de la moda nacional. «Tendremos dos asturianos», detalló Graciela Suárez, directora de la pasarela, durante la selección de modelos este sábado en el hotel AC Oviedo.

El talento asturiano estará representado la ovetense Celia B, y Alfonso Pérez, actual director creativo de la firma Ángel Schlesser. Junto a ellos, las creaciones de la vasca Isabel Zapardiez y la conocida Yolancris. Al casting se presentarón una treintena de personas en una prueba «de alto nivel», como la calificó su directora. Entre los presentes, Lalo Sánchez, profesor de inglés que debutaba en un casting. «Es la primera vez que hago una prueba». También la más joven, Siria, con tan solo 13 años y ovetense. «Quiero dedicarme a esto y vengo a probar suerte. Creo que el jurado se fija en todo».

Las entradas se pondrán a la venta próximamente a un precio de 16 euros.