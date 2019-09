«Quiero que Oviedo se lleve a casa la buena energía que traemos» Anni B Sweet. / E. C. «Esperamos que el público de la Losa haga el viaje completo con nosotros», afirma la artista, que se subirá a las tablas a partir de las 21.20 Anni B Sweet Artista A. ARCE OVIEDO. Martes, 17 septiembre 2019, 03:34

Con más de medio millón de oyentes mensuales -ya saben, la relevancia ya no se mide en discos vendidos-, Anni B Sweet es una de las artistas 'indie' del momento. Lo es desde hace tiempo, y esta noche, a partir de las 21.20 horas, estrenará su cuarto álbum de estudio en el escenario grande de la Losa. Un concierto para «viajar con la banda», pura «buena energía».

-Llega a Oviedo con su cuarto disco debajo del brazo, ¿qué tal sienta?

-La verdad es que me siento bien. El resultado del disco, a pesar de las muchísimas horas de trabajo, es alucinante. El álbum significa mucho para mí, porque me he sentido más libre a la hora de componer y escribir. Me estimuló muchísimo artísticamente. Llevarlo al directo es un regalo, disfrutarlo con la gente y con la banda.

-Acaba de estrenar el videoclip de 'Buen viaje'.

-Ha salido algo muy bonito. La gente lo está recibiendo muy bien.

-¿La gira está dando de sí?

-Estoy flipando. El público está siendo una maravilla y está habiendo una energía muy bonita en los conciertos. La gente ha entendido muy bien la energía del disco. Se están uniendo.

-¿Cómo es un concierto de Anni B Sweet?

-Me gustaría hacerle esa pregunta a la gente, que es la que lo recibe todo desde fuera.

-¿Qué hay dentro de 'Universo por estrenar'?

-Letras de búsqueda de uno mismo y de lo que tienes alrededor, de estar bien, de abrazar lo bueno y lo malo. A nivel artístico, experimentar y sentirte libre para hacer música.

-¿Por qué en castellano ahora?

-A veces hasta yo me lo pregunto. ¿Por qué no iba a hacerlo? En el momento en que me puse con ello, descubrí una frescura y unas ganas de experimentar que hicieron que me quedase.

-¿Qué espera del público ovetense?

-Que se lo pase bien, que lo disfrute y que sienta esa buena energía que tuvimos todos a la hora de grabarlo, que traemos, y que se la lleve a casa. Que hagan el viaje completo con nosotros.

-El público habla de su música como si se tratase de una especie de terapia.

-Yo creo que un poco sí lo es. Siento la necesidad de hacer música. Es impulso artístico puro.

-Si hablamos de guitarras, ¿Stratocaster o Telecaster?

-Uso una Rickenbacker, me encantan los modelos Telecaster y estoy deseando hacerme con una 'Strato'.

-¿Y de sonido psicodélico?

-'The Wall', de Pink Floyd, ese disco me dio la vuelta a la cabeza.