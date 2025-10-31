El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Ramiro abre sus puertas de su peluquería en Oviedo al rodaje de 'El profesor'

Javier Gutiérrez protagoniza la cinta que se graba en diversas localizaciones asturianas

R. F.

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:24

Comenta

Las calles de Oviedo se convirtieron este jueves en un set de rodaje para la película 'El Profesor', protagonizada por Javier Gutiérrez, ganador ... de dos Premios Goya por 'La isla mínima' y 'El autor', y Gonzalo de Castro. Dirigida por Daniel Castro, se filma en localizaciones como el Campo San Francisco, la confitería Camilo de Blas, la estación de tren o la peluquería psicoestética masculina Ramiro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  8. 8 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  9. 9 Atropellan a una niña en Oviedo
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ramiro abre sus puertas de su peluquería en Oviedo al rodaje de 'El profesor'

Ramiro abre sus puertas de su peluquería en Oviedo al rodaje de &#039;El profesor&#039;