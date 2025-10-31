Ramiro abre sus puertas de su peluquería en Oviedo al rodaje de 'El profesor'
Javier Gutiérrez protagoniza la cinta que se graba en diversas localizaciones asturianas
R. F.
Viernes, 31 de octubre 2025, 08:24
Las calles de Oviedo se convirtieron este jueves en un set de rodaje para la película 'El Profesor', protagonizada por Javier Gutiérrez, ganador ... de dos Premios Goya por 'La isla mínima' y 'El autor', y Gonzalo de Castro. Dirigida por Daniel Castro, se filma en localizaciones como el Campo San Francisco, la confitería Camilo de Blas, la estación de tren o la peluquería psicoestética masculina Ramiro.
'El profesor' es una comedia con tintes dramáticos inspirada en hechos reales que aborda temas actuales como la soledad y el autoengaño, es una mirada honesta sobre la vulnerabilidad digital, la necesidad de afecto y el deseo de creer.
