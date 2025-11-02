El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Nosti

Oviedo

Ramón Fernández-Mijares Sánchez: el buen humor y la tuna han dado sentido a su vida

Socarrón. Abogado jubilado. Tienes miles de anécdotas divertidas para contar aunque prefiere hablar de la música, que ha sido a partes iguales su gran pasión por poder tocar instrumentos «siempre de oído» y su gran frustración por no haberla estudiado

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Propietario de un sentido del humor muy asturiano, socarrón pero sin maldad. Cuenta anécdotas como Eugenio contaba los chistes, sin sentir ni padecer. Pero anécdotas ... tiene a montones y casi todas muy divertidas. De hecho, fue tuno de la Universitaria de Oviedo y reconoce que «me marcó mucho. Me recorrí el mundo gracias a la tuna y le estoy muy agradecido». Una vez fue a Grecia con un compañero tuno y como no tenían en qué ir «convencimos a un barrenista del pozo Barredo (Mieres), lo vestimos de tuno y nos llevó en su coche, un Seat 1500, a Grecia y volvimos». Y continúa: «Una vez en Roma perdí el traje de tuno (no explica ni cómo ni porqué) y me dejaron un traje de kung-fu y con la capa encima hicimos todos los parches posibles (un parche es una reunión de pocos tunos que pasan la pandereta o cepillo para sacarse unas perras). Por cierto, es abogado ya jubilado y muy reconocido en Asturias.

