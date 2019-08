El rapero Rayden ofrecerá un concierto gratuito el 20 de septiembre en El Milán Era uno de los cantantes que se cayó de la lista de San Mateo y ahora está organizando un acústico que espera que no sea vetado R. A. OVIEDO. Sábado, 10 agosto 2019, 01:46

Su actuación era una de las anunciadas para las fiestas de San Mateo por el anterior equipo de gobierno, programación que el actual ejecutivo descartó. El rapero Rayden iba a actuar en la plaza de la Catedral el 20 de septiembre, pero en ningún momento se llegó a formalizar el contrato. Ahora, este cantante, que ha hecho público su malestar al igual que Rozalén, organizará por su propia cuenta un acústico. Será ese mismo día en el campus de El Milán.

«Debido a la decepción que muchos de vosotros sentísteis por nuestra ausencia en los festejos y unido a las peticiones para que toquemos lo antes posible, he decido dar un recital sin microfonía ni amplificadores. A pelo. En carne viva. Una voz y una guitarra», anunció ayer a través de sus redes sociales.

El cantante no quiere «provocar al Ayuntamiento» y espera que el concierto se celebre con normalidad: «Solo quiero hacer algo tan simple como no privar a Oviedo de la actuación que iban a tener en San Mateo. Entiendo que la administración local no tiene ningún problema conmigo y no lo vetará».

Queda aún por programar la hora de la citada actuación. «Seguiremos informando», se comprometió ayer ante sus seguidores.