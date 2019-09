Rayden llena El Milán con su concierto gratuito Rayden durante su actuación en el campus del Milán de Oviedo. Tras caerse del cartel de San Mateo previsto por el anterior equipo de gobierno, el artista ha conseguido actuar en la ciudad de Oviedo ALBERTO ARCE Oviedo Viernes, 20 septiembre 2019, 20:05

Tal y como había prometido, el rapero Rayden ha ofrecido un concierto fuera del cartel mateíno esta tarde frente a la escalinata principal del campus de Humanidades de El Milán de Oviedo tras caerse del cartel previsto por el anterior equipo de gobierno. «Esto iba a ser un encuentro musical, pero se ha convertido en un concierto. Si podemos hacer esto, podemos con cualquier cosa», ha sentenciado frente a más de un millar de fans, que coparon el entorno de la facultad para escuchar las canciones del artista. El alcalaíno ha actuado durante una hora «a viva voz», sin microfonía y solo acompañado de la guitarra de Héctor García Herrero.

En ese sentido, el permiso de última hora para actuar en los terrenos de la Universidad ha logrado que no se produjese el desalojo que se había dejado leer con las declaraciones, a este diario, de la concejala de Autorización de Festejos, Covadonga Díaz, que afirmaba la intención del equipo de gobierno de «hacer cumplir la normativa». No obstante, y con solo un furgón de la Policía Nacional vigilando que no se produjesen emergencias, la actuación se ha llevado a cabo sin incidentes. Rayden ya lo había advertido antes del concierto. «Estamos aquí por la música, no por nada más; ni una botellas en el suelo, ni una colilla», ha solicitado.

Después, con 'Pozos del deseo' comenzó una velada en la que hubo coros, risas y algún que otro chiste, y que estuvo presidida, a un lado del artista, por el joven Jaime Castro, de 19 años, en silla de ruedas desde hace cuatro años tras electrocutarse con una catenaria de tren. «Es un verdadero fan», ha explicado el padre del joven, del mismo nombre que su hijo. Entre los asistentes también se ha dejado ver la concejala de Somos oviedo, Ana Taboada, que celebró, minutos antes de la actuación, la «valentía» del artista por llevar a cabo un acto así.

No fue la única cita en Oviedo. El alcalaíno también contrató la sala La Salvaje para ofrecer un concierto allí mismo la tarde del viernes.