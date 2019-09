«No sé si Rayden vendrá o no, pero se hará cumplir la normativa municipal» Covadonga Díaz, en la arcada del Ayuntamiento. / ALEX PIÑA Covadonga Díaz, concejala de Autorización de Festejos «Satisfecha» con San Mateo, la edil popular afirma que han programado unas fiestas «plurales» tras aterrizar en «un área desierta» ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 8 septiembre 2019, 02:23

Covadonga Díaz (Oviedo, 1980) está viviendo unos días bastante alborotados. Quedan pocas jornadas para que el pregón y el chupinazo den inicio a las festividades de San Mateo y las horas de despacho se incrementan. Recibe a EL COMERCIO en una de las salas de la FMC del Teatro Campoamor y no duda en afirmar convencida que estas serán «unas buenas fiestas». Unas, programadas «en tiempo récord», en las que; sin embargo, podría formarse la polémica el próximo día 20 si Rayden continúa con su idea de ofrecer un concierto sin permiso municipal en El Milán, y en las que el actual modelo de chiringuitos «políticos» peligra de cara al año que viene. Entre mojito y mojito «se hará cumplir la normativa».

-Ya lleva varios meses en el gobierno, ¿una buena experiencia?

-Estoy muy contenta. Es una responsabilidad muy importante ser concejala de gobierno y gestionar las fiestas más importantes de la ciudad. Tengo ganas e ilusión.

-¿Cómo se encontró su área cuando aterrizó en el cargo?

-Totalmente desierta. No había ningún tipo de programación, con un presupuesto inferior al del año 2018 y a escasos tres meses de las fiestas de San Mateo. Tuve que programar desde cero, algo muy difícil, porque todos sabemos que los plazos son muy complejos. No había nada.

-¿Más trabajo del que se imaginaba?

-Sí, porque hemos tenido que sacar los pliegos de todo. Chiringuitos, carpa, iluminación y sonido, seguridad, contrataciones artísticas, orquestas... Son muchos trámites y no son fáciles.

-¿Qué parte ha sido más complicada?

-No creo que haya sido algo difícil, porque contamos con un gran equipo de técnicos. Con su ayuda todo sale adelante.

-¿Cultura y Festejos quedarán finalmente separadas?

-A partir del 1 de enero seré concejala de Juventud y Festejos totalmente al margen de la FMC.

-San Mateo está a las puertas, ¿satisfecha con la programación?

-Muy satisfecha. Hemos construido un programa de todos y para todos, con una gran variedad musical, una amplia programación infantil, teatro y actividades deportivas; recuperamos las barracas y la figura de la reina y sus damas de honor. Estoy muy contenta y creo que todo va a salir fenomenal.

-La decisión de recuperar la figura de la reina ha traído cola.

-Quien hace un uso indebido de la figura de la mujer es la izquierda política. Con esta decisión no estamos cosificando a la mujer ni eligiendo a una reina y unas damas por su belleza, sino por sus méritos. El caso de la reina habla por sí solo, un verdadero ejemplo de lucha y de superación. Laura, por ejemplo, es subcampeona de España en bádminton Sub-17 y un ejemplo de esfuerzo y sacrificio. Y Mara lleva toda su vida apoyando a la cultura tradicional asturiana. Pero más allá de eso, esta no es una figura que exista solo en Oviedo. En Valencia no gobierna ni el Partido Popular ni Ciudadanos y existe una fallera mayor. En Navia, por ejemplo, el alcalde es socialista y existe esta figura. Además, la oposición se olvida de que en Oviedo también hubo reina y damas en la etapa de Antonio Masip como alcalde.

-¿Será esta la dinámica para escogerlas en los próximos años?

-La dinámica será esa. No vamos a entrar en si es guapa o es fea. Buscaremos los méritos. Este año nos centramos en el mundo deportivo, cultural y de la educación. No sé cómo la oposición va hacer para decirles a estas niñas, cuando las tengan delante, que las estamos cosificando. Ellas están felices de poder representar a su ciudad en estas fiestas. No voy a entrar en ese juego de la izquierda. Algunos buscan politizar las celebraciones, pero yo quiero que las de Oviedo sean unas fiestas plurales con actividades para todos los públicos.

-¿Han salvado las distancias con el presupuesto?

-El total que hemos gastado ha sido 1.200.000 euros, pero de ahí hay que restar una partida de 148.000 euros que ya venía presupuestada para los escenarios y otra de 90.000 para otros gastos de San Mateo (distintos lotes como la de vallas y camerinos). Hemos apurado.

-Usted prometió a los hosteleros que los conciertos volverían a la plaza de la Catedral en 2020.

-A diferencia de otros gobiernos, este Ayuntamiento va a actuar siempre bajo el paraguas de la legalidad. Es decir, hay un pleito ahora mismo con la plaza de Alfonso II y, además, nosotros no queríamos que ese lugar se convirtiese en una sala de fiestas. La intención que trasladamos a los hosteleros es la de llevar a esa ubicación cosas más pequeñas. Orquestas, dúos, grupos locales y con unos aforos mucho más comedidos.

-La Catedral, aun así, albergará un carrusel para los más pequeños.

-Sí, hemos aprovechado una zona de pavimento que podemos utilizar justo donde la Balesquida. El pleito solo afecta a ciertos trozos del suelo de la plaza. Contamos con el visto bueno de los técnicos municipales.

-El aparcamiento del estadio Carlos Tartiere albergará, en sus palbras, conciertos de pago con artistas «de primer nivel» el próximo año.

-Está claro que, a día de hoy, en Oviedo no tenemos un recinto festivo donde celebrar grandes conciertos. Hasta que no dispongamos de uno hay que buscar alternativas. En 2014 ya utilizamos el párking de La Ería. Podemos instalar una carpa y tenemos un aforo cercano a las 12.000 personas. Es una buena opción, pero no descarto otras alternativas. En ese sentido, Oviedo acogió conciertos de Elton John, Michael Jackson y tuvimos a Slash rondando por El Antiguo. Eso tiene que volver a repetirse por el bien de nuestras fiestas. Necesitamos nombres de primera fila nacionales e internacionales.

-La anterior Corporación había dejado a medio fijar un programa de conciertos que ustedes desestimaron. ¿Ninguno de esos artistas les gustaban?

-No había ni un solo expediente de contratación ni ningún tipo de relación contractual entre esos artistas y el anterior concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos. No existe ni en la Fundación Municipal de Cultura ni en el Ayuntamiento. Me reuní con los promotores, y no es que no me sirviera, es que aquí no había nada. A la señora Rozalén, a quien no conozco personalmente y quien creo que tiene una carrera profesional brillante, no la he descartado. Aquí no había nada y programamos desde cero. Cuando pase todo esto, estoy dispuesta a invitar a Rozalén a que pueda venir a cantar a Oviedo.

-Rayden continúa dispuesto a ofrecer un concierto acústico a la explanada del campus de Humanidades de El Milán. ¿Qué harán al respecto?

-Hay una ordenanza municipal y le daremos debido cumplimiento.

-La ordenanza establece la prohibición de tocar en la calle sin un permiso previo. ¿Desalojarán a Rayden?

-Esa no es mi competencia, no soy concejala de Seguridad Ciudadana, pero existe una normativa y cumpliremos con ella. Si aquí todo el mundo hiciera lo que buenamente quisiera, sería todo un poco caótico. Las cosas hay que hacerlas según marquen los técnicos municipales en sus informes. No sé si Rayden finalmente vendrá o no, pero llegado el momento habrá que utilizar los medios que hagan falta para hacer cumplir la legalidad.

-Esa no será su única situación incómoda. Los vecinos de la Losa siguen en pie de guerra.

-Los vecinos me presentaron dos escritos y yo tengo, por ley, treinta días para responder. Además, el pasado lunes concerté una reunión con ellos para presentarles los informes, acompañada del director del plan de autoprotección y de un compañero del área de Seguridad Ciudadana, pero la cancelaron media hora antes. Aun así, no son todas las torres. He recibido llamadas de vecinos de la Losa que están encantados con los conciertos. No hemos podido hacer más. Hemos buscado una ubicación con buenas salidas de evacuación y hemos ajustado los horarios al máximo. Los informes son favorables.

-Tras los conciertos, todo el mundo acudirá en masa a El Antiguo, ¿los de este año podrían ser los últimos mojitos en El Rincón Cubano, por ejemplo?

-Podría ser. Nuestra intención es que en Oviedo no existan chiringuitos políticos ni de entidades que subvencionen a partidos políticos.