La reagrupación provisional de las sedes judiciales en Llamaquique será «a finales de 2026 o 2027» El Principado negocia con «administraciones públicas y propietarios del entorno» para encontrar inmuebles en la zona

Susana Neira Oviedo Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:45

«Estamos dialogando con administraciones públicas e instituciones, con propiedades en el entorno y con agentes privados para cerrar esta operación y que nos de los metros cuadrados necesarios para la solución». El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, avanzó nuevos detalles este viernes en la Junta General del Principado sobre la solución provisional para la reagrupación de sedes judiciales en el entorno de Llamaquique y aportó por primera vez fechas: esperan presentar el plan antes de que termine este año o principios del que viene para posteriormente adaptar los espacios elegidos y que esa unificación «sea una realidad a finales de 2026 o principios de 2027».

Una alternativa «transitoria», como la ha acuñado y que así ha advertido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, que tiene que ser, a la esperar de crear esa «gran Ciudad de la Justicia» en Llamaquique, ocupando los tres edificios de las facultades de Ciencias y de Formación del Profesorado y Educación una vez que la Universidad de Oviedo traslade estos estudios al edificio de Maternidad en el antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Peláez admitió una vez más que las «necesidades de la Justicia en Oviedo» resultan actualmente incompatibles con los plazos del macroproyecto para El Cristo. Un plan valorado en 102 millones de euros con un horizonte lejano: 2031. «Los plazos que se manejan son incompatibles con las necesidades teniendo en cuenta que en 2026 entra en vigor la Ley de Eficiencia en la Administración de Justicia», asumió.

Por tanto, el Principado se encuentra actualmente en la búsqueda de inmuebles con suficiente capacidad para reagrupar las sedes judiciales dispersas por la ciudad –a excepción de la sede del TSJA y la Audiencia Provincial– en el entorno del actual Palacio de Justicia. Un movimiento en el que la consejería trabaja con «prudencia» y que espera cerrar en las próximas semanas. Una de las posibilidades, aunque no citó ninguna en concreto, es ocupar locales vacíos en el Centro Cívico. Varios cuelgan estos días el cartel de 'disponible'.

Tras reunirse esta misma semana con la sala de gobierno del TSJA –que insistió en la necesidad de buscar otra alternativa si continúan las demoras–, el asunto llegó a la Junta General a petición de Foro Asturia. Su diputado, Adrián Pumares, preguntó al socialista por la reagrupación y propuso como medida «económica e inmediata» que la Universidad de Oviedo ceda ya el edificio de Formación del Profesorado de Llamaquique para sedes judiciales. «Resuelve una necesidad urgente, mejora el servicio público, revitaliza urbanísticamente la zona y refuerza la colaboración institucional».