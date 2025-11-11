El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La reunión de la comisión mixta entre el Principado y el Tribunal Superior de Justicia, presidida por Guillermo Peláez y Jesús María Chamorro. E. C.

Chamorro aboga por otra alternativa si se demora la reagrupación de sedes judiciales en Oviedo

El Principado continúa apostando por esta solución y espera presentar un proyecto provisional «a la mayor brevedad posible»

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:13

La necesidad de reagrupar las sedes judiciales en Oviedo figura desde hace años entre los temas prioritarios de la comisión mixta entre el Principado ... y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TJSA), que se reunió de nuevo este martes. El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, aprovechó el encuentro para reiterar que siguen apostando por la unificación en Llamaquique –cuando las facultades de Ciencias y Formación del Profesorado y Educación se trasladen a El Cristo con el plazo fijado en 2031 y se liberen estos espacios– y que trabajan «con discreción» en una solución transitoria para paliar las necesidades de falta de espacios más acuciantes y «dar respuesta rápida en el entorno de Llamaquique». Una alternativa temporal que esperan «poder presentarla y concretarla a la mayor brevedad posible».

