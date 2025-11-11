Chamorro aboga por otra alternativa si se demora la reagrupación de sedes judiciales en Oviedo

La necesidad de reagrupar las sedes judiciales en Oviedo figura desde hace años entre los temas prioritarios de la comisión mixta entre el Principado ... y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TJSA), que se reunió de nuevo este martes. El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, aprovechó el encuentro para reiterar que siguen apostando por la unificación en Llamaquique –cuando las facultades de Ciencias y Formación del Profesorado y Educación se trasladen a El Cristo con el plazo fijado en 2031 y se liberen estos espacios– y que trabajan «con discreción» en una solución transitoria para paliar las necesidades de falta de espacios más acuciantes y «dar respuesta rápida en el entorno de Llamaquique». Una alternativa temporal que esperan «poder presentarla y concretarla a la mayor brevedad posible».

Una apuesta provisional de la que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, carece de detalles: «Desconozco cuál es la solución transitoria», admitió ante los medios de comunicación. Una medida que, en cualquier caso, además de resolver «las necesidades de que Oviedo cuente con unas sedes adecuadas» esperó que «no sea permanente»; es decir, insistió, «que no se petrifique y se conserve en el tiempo», sino que realmente sea una «solución puente».

A la espera de su presentación oficial –una de las propuestas barajadas siempre ha sido extenderse al Centro Cívico, lleno de carteles de 'local disponible'–, Chamorro cuestionó que la reagrupación definitiva en Llamaquique sea la mejor, principalmente por los plazos: «Si realmente es una solución que se prolonga en el tiempo, como viene prolongándose, quizá sea necesario plantearse alternativas distintas», apuntó.

Por el momento, en lo que coinciden tanto el Principado como el TSJA es que el Palacio de Justicia de Llamaquique está obsoleto y los juzgados dispersos por toda la geografía de Oviedo. El Gobierno regional tiene en su hoja de ruta la creación de la Ciudad de la Justicia en Llamaquique. Para ello, de forma paralela a esa solución provisional, ha anunciado este plan vinculado al Campus B de El Cristo. Trasladará, según avanzó, de manera gradual las facultades de Ciencias y Formación del Profesorado, ahora en Llamaquique, más la Escuela de Ingeniería Informática en el Campus de los Catalanes, una vez remodelado el edificio de Maternidad del antiguo HUCA. Todo dentro de un ambicioso plan valorado en 102 millones de euros que incluye los inmuebles de Silicosis, y su edificio departamental, y Consultas Externas, y que se ejecutará en tres fases. Con esto, la Universidad de Oviedo ganará unas instalaciones modernas y más espacio, de los actuales 26.000 metros cuadrados de Llamaquique a los 49.000, casi el doble, en el antiguo HUCA.

En cuanto al traslado a la parte de arriba, el Gobierno regional espera realizarlo de manera gradual. Sin embargo, los plazos para el TSJA se dilatan demasiado. En el mejor de los casos, Llamaquique quedará libre en 2031 y a partir de ahí teme que se tarden otros cuatro o cinco años en adecuar las sedes judiciales.