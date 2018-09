El Real Oviedo advierte que las marcas están «en el tejado del Ayuntamiento»

Joaquín del Olmo, director deportivo del Real Oviedo, se convirtió ayer en protagonista inesperado de las divisiones del equipo de gobierno del Consistorio ovetense. Lo hizo en una comparecencia en la que se presentó la tercera equipación del club carbayón y, a la hora de elegir zamarra para entrar a jugar en la arena municipal, escogió alinearse con el alcalde, Wenceslao López, de capitán y a la edil socialista Ana Rivas, de lugarteniente. Como rival, por omisión, apuntó contra Somos. Todo, a cuenta de la oferta del club para la recompra de las marcas de la entidad, en la actualidad propiedad municipal y por las que el Oviedo paga 60.000 euros anuales.

«El Ayuntamiento tiene la pelota en su tejado, les hemos hecho la oferta y esperamos la respuesta para que si aceptan hacerlo oficial», señaló Del Olmo. «Es importante porque somos nosotros los que les damos valor... Las marcas son del club, de los accionistas, están ahí por los problemas que hubo pero tendrán que regresar sin costarnos un euro más de lo que se dio», agregó el delegado del grupo Carso antes de elevar el tono: «Yo creo que el alcalde tiene la mejor disposición pero si otros grupos dentro del Ayuntamiento no lo tienen, no es algo que nos corresponda».

3 millones de euros En 2009 el Ayuntamiento compró las marcas del Real Oviedo para inyectar capita en el club. Retasación La nueva auditoría municipal estima en 4,8 millones de euros el valor actual de las marcas. 60 000 euros. El club alquila las marcas cada año para explotarlas y pretende recomprarlas por lo que costaron hace nueve años.

En 2009, en una situación terminal, el club se deshizo de sus marcas por tres millones de euros que puso el Ayuntamiento. Para inyectar el dinero al Real Oviedo se disfrazó de una tasación del Requexón muy por encima de su valor y, para devolverlas ahora que el equipo de gobierno quiere venderlas y la entidad deportiva, recomprarlas, el pasado agosto se encargó una nueva tasación.

El precio, 4,8 millones de euros, en vez de los tres de hace nueve años, impidió que la operación se realizara. De ahí las palabras de Del Olmo que sin embargo, sorprenden al seguir el curso de los acontecimientos. Fue López quien encargó la nueva tasación frente la oposición de Somos que planteó una «línea roja» en lo que advirtió entonces Rubén Rosón como «especulación con las marcas del Oviedo».

Del Olmo no solo habló de marcas. El Tartiere y la inversión municipal que requiere su mantenimiento se reveló como un problema tanto para la entidad azul como para el Ayuntamiento, que destina 500.000 euros al año para ello.

«Antes que la iluminación yo pediría un campo decente, no quieren poner lámparas infrarrojas porque se les va el gasto de luz, no quieren tapar las goteras porque hay muchas. Es complicado tener un estadio que no es nuestro», agregó Del Olmo que reiteró sus buenas palabras para con el primer edil antes de hacer cábalas electorales. «El alcalde tiene la mejor predisposición y junto con Ana Rivas son los únicos que han apoyado siempre al Real Oviedo», explicó el directivo azul antes de añadir que «los demás van un poco mas por libre, pero por las épocas que son se acercarán un poco más para ver si ganan algo».