El TSJA rebaja siete años la pena de cárcel para el asesino de Karla Pérez Karla Pérez. / E. C. Su exnovio cumplirá 19 años de prisión por un delito de homicidio intencionado y no por asesinato como estimó la Audiencia Provincial CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 13 diciembre 2018, 03:18

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha rebajado de 26 años de cárcel a 19 años y nueve meses la pena de prisión para el condenado por la muerte de Karla Pérez. La joven, originaria de Ecuador y vecina de Ciudad Naranco, fue estrangulada por Abdelwahid Aghbalou en la playa de La Hípica en Melilla en julio de 2016, en presencia del hijo de ambos, un bebé que por aquel entonces contaba con pocos meses de edad.

El recorte en siete años de la condena impuesta por la Audiencia Provincial el pasado verano, tras la celebración del juicio con jurado popular, la argumenta el TSJA en base a la última jurisprudencia del Tribunal Supremo que no contempla la alevosía. La nueva sentencia condena a Aghbalou por un delito de homicidio intencionado y no de asesinato al no apreciar el mencionado agravante. Sí apreció los de parentesco, discriminación por razón de género y aprovechamiento de las condiciones de lugar y tiempo.

En este sentido, la condena queda de la siguiente manera: de los 25 años por asesinato que falló la Audiencia Provincial se le condena ahora a la pena de 18 años y seis de prisión. Lo que sí mantuvo el TSJA es el resto de penas: un año de prisión por quebrantamiento continuado de condena y tres meses de cárcel por un delito de hurto. Suman un total de 19 años y nueve meses de prisión.

Discusión por dinero

Este fallo estima en parte el recurso presentado contra la sentencia de la Audiencia Provincial interpuesto por la defensa de Aghbalou. Lorenzo Álvarez expuso en la vista celebrada el pasado 26 de noviembre que una discusión por motivos económicos desencadenó el suceso y que tras los gritos y amenazas de la joven de avisar a la Policía, su expareja le puso las manos en el cuello «fruto del pánico» ante el temor de ser expulsado del país. Se encontraba en Melilla de forma ilegal al quebrantar una orden de prohibición de entrada tras su expulsión después de ser condenado por malos tratos hacia la joven.

Por su parte, el abogado de la familia de Karla Pérez aseguró que el argumento esgrimido por el TSJA para condenarlo por homicidio intencionado en vez de asesinato «es discutible». Mario Kopke explicó que va a estudiar detalladamente la sentencia, que considera «discutible», con el objetivo de recurrirla ante el Tribunal Supremo.