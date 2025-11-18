Rechazadas las dos enmiendas a la totalidad del PSOE y Vox al presupuesto de Oviedo Los socialistas advierten de que se aprobarán las cuentas «sin posibilidad de modificación alguna» y Vox las considera de «ciencia ficción»

Aunque no les pilló por sorpresa, tanto el PSOE como Vox lamentaron este martes tras la Comisión de Economía el rechazo a sus enmiendas a la totalidad al presupuesto municipal de 2026. También se tumbaron las de la edil no adscrita, Elena Figaredo, y la de Izquierda Unida fue considerada no válida por los servicios municipales técnicos al no ajustarse a los requisitos establecidos en reglamento. De esta forma, el proyecto se someterá a votación este viernes, en un Pleno extraordinario, sin ninguna modificación respecto al elaborado por el gobierno local, con mayoría absoluta.

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, reprochó que «son unos presupuestos diseñados por un gobierno de derechas que no responden a las necesidades de Oviedo, carecen de inversiones estratégicas y recortan cerca de 400.000 euros adicionales en políticas sociales». Por su parte, el edil socialista Jorge García Monsalve insistió en que «el Pleno aprobará inicialmente el proyecto sin posibilidad de modificar ninguna partida y quien diga que está negociando cambios está negociando otra cosa», dijo en relación a un posible acuerdo entre el PP e IU.

Sonsoles Peralta, la portavoz de Vox, puso el acento en que las cuentas de 2026 son «de ciencia ficción» y que «se basan en unos impuestos inflados y que no se corresponden con la capacidad recaudatoria» del Ayuntamiento.

