Rechazado el centro de medicina deportiva

El Partido Popular lamentó ayer que el gobierno local votara «sin explicar los motivos» en contra de su propuesta para crear un centro de medicina deportiva para dar cobertura a los ovetenses que practican deporte, un servicio que «solo proporcionaría beneficios». «Ya no es solo que desprecien el trabajo y las propuestas de la oposición, con actitudes como esta dejan claro que la salud de los deportistas ovetenses no les importa lo más mínimo», indicó el edil Francisco Javier García Fernández.

A través de un comunicado, el concejal arremetió contra los tres socios de gobierno porque «en tres años no han aprobado ni una sola iniciativa de la oposición y no lo han hecho no porque no fueran razonables y necesarias, sino porque son incapaces de superar el sectarismo y su revanchismo, poniendo a Oviedo y a los ovetenses por delante de sus miserias ideológicas, políticas y personales».