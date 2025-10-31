El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Ramón Pando (tercero por la izquierda), junto a miembros de Ecoembes. E. C.
Limpieza en Oviedo

El reciclaje de cartón y envases en Oviedo crece más de un 10% en el primer semestre del año

El Ayuntamiento y la empresa Ecoembes presentan una actividad para enseñar a reciclar bajo el título 'Muévete por reciclar mejor'

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:27

Comenta

Las cifras de reciclado en Oviedo mejoran año tras año. Así lo afirmó el concejal de gobierno de Licencias y Disciplina Urbanística, Servicios Básicos, ... Limpieza Viaria y Recogida de Basuras, José Ramón Pando durante la presentación ayer de la campaña de reciclaje en colaboración con la empresa Ecoembes bajo el título 'Muévete por reciclar mejor'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  8. 8 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  9. 9 Atropellan a una niña en Oviedo
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El reciclaje de cartón y envases en Oviedo crece más de un 10% en el primer semestre del año

El reciclaje de cartón y envases en Oviedo crece más de un 10% en el primer semestre del año