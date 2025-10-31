El reciclaje de cartón y envases en Oviedo crece más de un 10% en el primer semestre del año
El Ayuntamiento y la empresa Ecoembes presentan una actividad para enseñar a reciclar bajo el título 'Muévete por reciclar mejor'
Oviedo
Viernes, 31 de octubre 2025, 08:27
Las cifras de reciclado en Oviedo mejoran año tras año. Así lo afirmó el concejal de gobierno de Licencias y Disciplina Urbanística, Servicios Básicos, ... Limpieza Viaria y Recogida de Basuras, José Ramón Pando durante la presentación ayer de la campaña de reciclaje en colaboración con la empresa Ecoembes bajo el título 'Muévete por reciclar mejor'.
Pando ofreció datos. «El Ayuntamiento ha registrado un incremento significativo en las cifras de recogida selectiva durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior». Así, explicó que «durante los seis primeros meses de 2025, se recogieron 2.762,04 toneladas de papel y cartón, frente a las 2.491,6 toneladas registradas en 2024. Esto supone un incremento del 10,85 por ciento respecto al año anterior». En cuanto a la recogida de envases ligeros (contenedor amarillo) «también muestra una evolución muy positiva pues en el primer semestre de 2025 se alcanzaron 2.302,3 toneladas, frente a las 2.013,4 toneladas de 2024, lo que representa un aumento del 14,4 por ciento».
Durante dos semanas consecutivas (30 de octubre en la Plaza de la Escandalera; 31 de octubre y 1 de noviembre en la Plaza de la Constitución; y 6, 7 y 8 de noviembre en la calle Nueve de Mayo) se llevarán a cabo tres juegos: tiro al envase, encesta el envase y cada envase en su urna. A través de estas actividades, los ovetenses aprenderán de forma divertida a separar correctamente los envases. Además, habrá dos monitores medioambientales que explicarán que gracias a ese gesto contribuyen a la economía circular, lo que permite que los envases reciclados se puedan convertir en nuevos productos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión