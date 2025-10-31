El reciclaje de cartón y envases en Oviedo crece más de un 10% en el primer semestre del año

Las cifras de reciclado en Oviedo mejoran año tras año. Así lo afirmó el concejal de gobierno de Licencias y Disciplina Urbanística, Servicios Básicos, ... Limpieza Viaria y Recogida de Basuras, José Ramón Pando durante la presentación ayer de la campaña de reciclaje en colaboración con la empresa Ecoembes bajo el título 'Muévete por reciclar mejor'.

Pando ofreció datos. «El Ayuntamiento ha registrado un incremento significativo en las cifras de recogida selectiva durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior». Así, explicó que «durante los seis primeros meses de 2025, se recogieron 2.762,04 toneladas de papel y cartón, frente a las 2.491,6 toneladas registradas en 2024. Esto supone un incremento del 10,85 por ciento respecto al año anterior». En cuanto a la recogida de envases ligeros (contenedor amarillo) «también muestra una evolución muy positiva pues en el primer semestre de 2025 se alcanzaron 2.302,3 toneladas, frente a las 2.013,4 toneladas de 2024, lo que representa un aumento del 14,4 por ciento».

Durante dos semanas consecutivas (30 de octubre en la Plaza de la Escandalera; 31 de octubre y 1 de noviembre en la Plaza de la Constitución; y 6, 7 y 8 de noviembre en la calle Nueve de Mayo) se llevarán a cabo tres juegos: tiro al envase, encesta el envase y cada envase en su urna. A través de estas actividades, los ovetenses aprenderán de forma divertida a separar correctamente los envases. Además, habrá dos monitores medioambientales que explicarán que gracias a ese gesto contribuyen a la economía circular, lo que permite que los envases reciclados se puedan convertir en nuevos productos.