«Recomendamos a las familias del colegio San Pedro de los Arcos que no empiecen el curso» La Ampa advierte de problemas de seguridad por el acceso de los vehículos de un equipo de orientadores y posibles fallos eléctricos

R. AGUDÍN oviedo. Miércoles, 1 de julio 2020, 01:34 Comenta Compartir

La decisión de la Consejería de Educación de que una treintena de orientadores regionales ocupen dependencias sin uso en el colegio público San Pedro de los Arcos desde hace tres años resulta incompatible con el trabajo diario en las aulas y la presencia de centenares de escolares. Así lo expuso ayer el presidente de la Asociación de Madres y Padres (Ampa), Alberto González, que alegó problemas de seguridad por la entrada y salida constante de los vehículos de estos funcionarios en el patio y de una posible saturación del sistema eléctrico.

El citado equipo necesita abandonar con frecuencia las instalaciones para dirigirse a otros centros. La verja del recinto se abre automáticamente, sin detectar la presencia de niños en las inmediaciones. «Hay seis plazas de aparcamiento en el patio y ellos entran en el tiempo del recreo o mientras los niños están en clase de Educación Física», expuso ayer González a la salida de una reunión con la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Ana Isabel López Isla.

«Pared ardiendo»

Respecto a la red eléctrica, indicó que hace tres cursos la consejería construyó ante la incorporación del equipo una nueva para poder enchufar los ordenadores, fotocopiadoras y demás aparatos eléctricos. Nunca se puso en marcha, lamentó: «Usan la del colegio y si tocas los cables de la pared están ardiendo».

Por tanto, «recomendamos a las familias que no empiecen el curso hasta que se solucionen estos problemas. Tienen hasta septiembre y además hemos solicitado el cese de actividad del equipo de orientación porque están allí de forma ilegal. Si no nos contestan en tres meses, iremos a los tribunales». También deberán solucionar los riesgos en caso de que se produzca un incendio: «Si las puertas están cerradas, los niños no podrían salir».

La consejería eludió ayer realizar declaraciones, pero se comprometió con la Ampa a estudiar el caso. Lo hará después de intentar ampliar el aparcamiento en el patio para dar servicio al equipo de orientación. El Ayuntamiento se lo impidió denegando la licencia de obra.