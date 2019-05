El rector se somete a un 'tercer grado' El rector ante los alumnos de quinto de Primaria del colegio Carmen Ruiz-Tilve . / MARIO ROJAS Alumnos de quinto de Primaria del colegio Carmen Ruiz-Tilve entrevistan a Santiago García Granda ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Miércoles, 1 mayo 2019, 04:07

El rector está acostumbrado a responder a preguntas de los periodistas, pero ayer fueron los alumnos de quinto de Primaria del colegio Carmen Ruiz-Tilve quienes le sometieron al 'tercer grado'. No hizo falta llegar tan lejos, Santiago García Granda se dejó, se abrió al alumnado, y hasta contó, de forma muy elegante, que él también hizo pellas cuando estudió la carrera de Química. «Íbamos todos los amigos a Las Caldas a hacer convivencias y un día llegamos al laboratorio un poco bebidos. Teníamos que presentar los resultados de un ejercicio y dijimos cosas raras. Tanto, que pensaban que nos habían dado el problema mal», relató ante más de medio centenar de alumnos y ante el asombro del profesorado.

Lucía Lopera hizo de presentadora. Marcó el ritmo del acto y dio la palabra a sus compañeros, como Alejo, quien preguntó al rector la razón por la que «cuesta tanto invertir» en la Universidad. Su respuesta fue clara. Le da «envidia cómo los políticos de Cantabria» hablan de la institución y recordó que en los dos principales debates que hubo en la campaña para las elecciones generales se nombró solo «dos veces» la palabra I+D+i y universidad, «ninguna». «Es muy importante destinar partidas presupuestarias a conocimiento», abundó para a renglón seguido lamentar que la institución «no puede ser competitiva» si tiene las mismas normas de contratación de personal «que Hacienda».

Aunque no estaba en el aula, otro de los protagonistas fue Carlos López Otín. Los niños quisieron saber qué va a pasar con el científico, un «estrella», en palabras del rector, pero su futuro no está en sus manos. «No podemos dejarlo irse, pero la decisión no depende de nosotros. Creo que se recuperará y se quedará aunque aquí no tenemos los mejores laboratorios», respondió.

Repetir y nuevas titulaciones

Granda reveló que una de las cosas que le «atrae volver a presentarse a las elecciones para rector» y señaló que están trabajando para la instauración de un nuevo grado de «Ciencia e Ingeniería de Datos», otro de Turismo y Gastronomía y el de Deportes.

Asimismo, García Granda afirmó que estudiar un año en la Univesidad de Oviedo «no es excesivamente caro», de media ronda los «ochocientos euros».