Los redactores del PGO alertan del envejecimiento del centro El centro de la ciudad sufre «evejecimiento acelerado». / M. ROJAS Consideran que la dispersión de los campus de la Universidad limita su capacidad de atraer y fijar población joven en el casco urbano G. D. -R. OVIEDO. Domingo, 26 mayo 2019, 01:44

El problema no es exclusivo de Oviedo. «E l envejecimiento (de la población) es un fenómeno general de Asturias», pero en el caso de la capital del Principado «el problema se ha agravado por la tendencia de localización de la población joven en el entorno periurbano de la ciudad dentro y fuera del municipio». Un fenómeno que está conduciendo al envejecimiento acelerado y despoblamiento del centro de la urbe, según el equipo redactor del PGO que forman los arquitectos Víctor García Oviedo y Ramón Fernández-Rañada, junto a Tema 3.

El proceso lleva años fraguándose y es fruto de la combinación de «de políticas generadoras de mayor presión fiscal en el casco urbano junto con precios de la vivienda significativamente superiores en el interior de la ciudad» que han acabado por reforzar «la dinámica habitual de localización de la población joven» hacia el espacio periurbano. En parte, sostienen, es culpa de la ausencia de regímenes fiscales y planes urbanísticos coordinados entre los municipios del área central, que ha acabado por empujar a la población joven hacia «el área residencial dispersa que emerge con fuerza en el centro del triángulo Oviedo-Gijón-Avilés».

Las herramientas con las que cuenta la ciudad para atraer jóvenes, en especial, la Universidad no están funcionando, según su análisis. Los arquitectos sostienen que «la ubicación de los campus en la periferia» acaba por hacer que «los universitarios no residentes en Oviedo lleguen en transporte interurbano o en vehículo privado y se marchen a sus localidades de residencia de modo inmediato no produciendo el efecto sobre la ciudad que se logra en otras universidades de similar tamaño, pero más integradas en la vida local como Santiago, Salamanca o Granada».

«Envejecimiento acelerado»

Entre lo uno y lo otro, el centro de la ciudad, el Oviedo redondo, «ha acelerado su envejecimiento, agravando la tendencia general existente en todo el noroeste peninsular», concluyen los arquitectos. «La población joven que ha quedado dentro del municipio de Oviedo se ha concentrado preferentemente en los barrios periféricos: La Corredoria, el entorno del nuevo HUCA, Montecerrao y La Florida» y ha producido una «una especie de 'gentrificación'» entre la población mayor. «El municipio ha perdido mucha población joven que se ha ubicado en las nuevas urbanizaciones dispersas de los municipios limítrofes e interurbanos de Llanera y Siero preferentemente».

¿Cuánta? Los redactores no la precisan. Dan una serie de datos para aproximarla. Hoy hay, por ejemplo, 7.000 mujeres menos en edad fértil que en 2006 o que el grupo de edad entre los 20 y 44 años perdió en el mismo periodo «del orden de 16.000 efectivos». Otro dato: desde 1960, la población de Oviedo creció un 170%, la de mayores de 74 años, un 900%.