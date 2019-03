«Las redes sociales ya no son un entorno seguro» Flavita Banana | Viñetista «Cuando estoy sola en mi casa dibujo lo que me da la gana y me río, pero cuando subo contenido me limito por debilidad y por miedo judicial» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 25 marzo 2019, 04:47

Nació en Oviedo pero siendo muy pequeña su familia se trasladó a vivir a Barcelona. Flavita Banana (1987) ha sido una de las invitadas de la Cometcon, que ayer cerró sus puertas en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

-Subió su primera viñeta a Instagram en 2014 y ahora ya tiene más de medio millón de seguidores. ¿Le abruman los datos?

-Me sorprende y me generan presión.

-¿Por qué?

-Cuando estoy sola en mi casa dibujo lo que me da la gana y me río. Hay veces que me paso veinte pueblos con según qué temas, pero las redes sociales ya no son un entorno seguro al haber tanta gente. Es entonces cuando me limito por debilidad, poca seguridad en mi misma y por miedo judicial.

-¿El público alguna vez no ha entendido una viñeta y la han criticado?

-La mayoría (ríe). Es más, hubo una que publiqué en un medio y las consecuencias fueron más allá. Se inició una petición de firmas en 'change.org' para que yo dejase de colaborar en este medio y se llegaron a recoger cinco mil.

-¿Cómo se sintió?

-Estaba liderada por la Asociación Española de Familias Numerosas, que son las antípodas de lo que yo soy, y en un primer momento me asustó. Después, me motivó mucho porque pensé cómo va a acabar esto.

-¿Y qué pasó?

-Terminó bien y la directora del medio escribió una editorial explicándoles lo que significa la libertad de expresión.

-Su público está entre los 18 y los 34 años pero usted sigue publicando libros aunque los 'milenial' supuestamente ya no leen en papel.

-He de decir que el libro de dibujos está resucitando, ya que se compra y se regala mucho hoy en día.

-¿Tiene el celuloide fecha de caducidad?

-No.