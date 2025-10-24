La reforma de las piscinas del Parque del Oeste de Oviedo obligará a cerrar las instalaciones tres meses La interrupción de la actividad en el edificio coincidirá con la fase intermedia de los trabajos y el Consistorio busca alternativas para los deportistas de Oviedo

Las piscinas del Parque del Oeste, el edificio municipal más ineficiente de Oviedo en materia energética, permanecerán cerradas al menos durante tres meses mientras se lleva a cabo la fase intermedia de la reforma del edificio. En tanto que el Ayuntamiento aguarda por el diseño definitivo de los trabajos, que durarán unos nueve meses y saldrán a licitación por un presupuesto cercano a los tres millones de euros, según la documentación técnica con la que cuenta el Consistorio, la Concejalía de Infraestructuras ya tiene claro que, al contrario de lo que se preveía en un principio, sí será necesario un cierre parcial de las instalaciones durante la ejecución de la obra.

A priori, esta podrá ser compatible con la actividad al inicio y al final, pero no en los tres meses intermedios, tal y como ha podido confirmar EL COMERCIO. Ahora, el gobierno local también se encuentra a expensas de los plazos de inicio que indique el proyectista y las fuentes consultadas advierten que se están buscando fórmulas alternativas para minimizar la afección a la práctica deportiva en la capital del Principado en el periodo que abarque la interrupción de la actividad en las piscinas del Parque del Oeste.

La reforma del edificio, más bien su rehabilitación integral, uno de los debes del Ayuntamiento durante años con las instalaciones deportivas municipales, tienen como objetivo lograr una reducción de la factura eléctrica en al menos un sesenta por ciento. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y, a falta de plazos concretos, el alcalde, Alfredo Canteli, anunció en julio que las obras comenzarían antes de que finalice el presente año y que se trataría de compatibilizar el uso de las instalaciones con las obras.

A través de esta intervención profunda, el Consistorio pretende mejorar la eficiencia energética, al tiempo que resolver las deficiencias de accesibilidad, habitabilidad y aquellas que afectan a la correcta conservación de las piscinas «derivadas por una deficiente ejecución o elección de sus sistemas constructivos». Así lo expone la memoria técnica del proyecto de rehabilitación.

Las obras

En ese sentido, las actuaciones propuestas para la rehabilitación energética se centran en la reducción del consumo eléctrico mediante mejora de las condiciones de aislamiento térmico de la envolvente, la renovación y sustitución, en su caso, de aparatos de consumo por otros más eficientes y la implantación de sistemas renovables para la producción de energía.

En lo que toca a la envolvente, se sustituirá la vidriería exterior; se instalará un espacio cortavientos en el acceso; se incrementarán los espesores del aislamiento térmico de la cubierta; se sustituirán los cerramientos de chapa de acero y se aislarán térmicamente los vasos de piscinas.

Las renovables también llegarán a las piscinas del Parque del Oeste mediante la instalación, en las inmediaciones del edificio, de un moderno sistema de placas solares que servirá para satisfacer de manera parcial la demanda energética del edificio. También se incorporará un sistema de aerotermia para abastecimiento y otro que sirva de apoyo al mantenimiento de la climatización del agua de las piscinas y vestuarios.

Y no será lo único. Se instalará un sistema de recuperación de calor de alta eficiencia para la renovación del agua de las piscinas; se sustituirán las lámparas y luminarias por otras más eficaces de tipo led, así como detectores de presencia en pasillos, vestuarios o aseos; se instalará un sistema de automatización y control orientado a la mejora del rendimiento de las instalaciones de climatización, iluminación, elementos móviles y control de consumos; se aislarán térmicamente los conductos de climatización de los vestuarios y se cubrirán las piscinas con mantas térmicas motorizadas para evitar pérdidas térmicas por evaporación y reducir el consumo de agua. Con todo, Infraestructuras espera que estas actuaciones se traduzcan en una reducción del consumo energético de energía primaria no renovable y de las emisiones anuales del edificio del 64%.

Accesibilidad

Las piscinas también se adecuarán a la actual normativa en materia de accesibilidad con intervenciones como la adecuación de la rampa y la escalera de acceso, se construirán nuevos vestuarios y aseos accesibles, un ascensor y se implementará un sistema de grúas móviles para facilitar el acceso a las piscinas de las personas con movilidad reducida.