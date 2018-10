Economía recorta 25 millones de euros del presupuesto para cumplir la regla de gasto Aplaza la renovación del alumbrado, las ayudas a la rehabilitación de viviendas y decenas de actuaciones más sin mermar la inversión social, según Rosón GONZALO DÍAZ-RUBÍN Oviedo Viernes, 26 octubre 2018, 03:48

El concejal de Economía, Rubén Rosón, habla del «'austericidio'» y de las «leyes Montoro» con frecuencia en tono desafiante, pero, ya lo dijo Teddy Roosevelt: «Habla con suavidad, pero lleva un gran palo». El 'gran palo' lo tiene firmemente sujeto el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que aunque haya cambiado de nombre, de partido y de titular sigue marcando las reglas del juego para las cuentas públicas. Al accidentado presupuesto de este año le tocó ayer someterse a un ajuste de casi 25 millones de euros a través de un acuerdo de no disposición del gasto, forzado para cumplir con la regla de gasto y el plan económico financiero. Rosón afirmó ayer que «no tenemos que aplicar ningún recorte presupuestario, a pesar de incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo que se refiere a techo de gasto» y apuntó que «las partidas incluidas en el acuerdo de no disponibilidad no pueden ejecutarse este año», bien porque «exigen tramitaciones de varios meses y ya no daría tiempo, bien porque, aunque la tramitación sea más liviana, el atasco en Contratación hace que no puedan llegar a adjudicarse antes de finalizar el año».

La lista de actuaciones prometidas en las cuentas de este año y borradas ahora es larga y, en algunos casos llamativa. Supone, por ejemplo, aplazar la mayor parte del gasto previsto en renovación del alumbrado público (3,7 de los 4 millones de euros) en un proyecto para el que el Ayuntamiento había conseguido un crédito del Estado en condiciones muy ventajosas con el fin de cambiar todas las farolas de la ciudad a tecnología led. También se cae casi un millón de euros en expropiaciones, una cantidad similar en las obras de mejora del Palacio de los Deportes o el medio millón prometido para el equipamiento que debía sustituir al spa de Ciudad Naranco.

Los recortes en las inversiones en Deportes son legión. Las mejoras por casi 400.000 euros comprometidas para el campo del Real Juvencia de Trubia tendrán que esperar, pese a haber formalizado la cesión del terreno de juego y las instalaciones al Ayuntamiento con este fin. Desaparece también el polideportivo que prometió Somos para el Oviedo Baloncesto en La Florida y, de paso, en la misma partida, el demandado y demorado proyecto para hacer una instalación multiusos en Trubia.

Sin desfibriladores

Los recortes afectan a todas las áreas y eran algo sabido desde que el 31 de julio, el Principado, que ejerce la tutela financiera de los concejos asturianos, advirtió al Ayuntamiento de que los números incumplían el plan económico financiero y exigió un ajuste de, al menos, 16 millones de euros. Un trago más para el presupuesto más accidentado que se recuerda, que fue aprobado en déficit de más de 4 millones de euros y con el informe en contra del interventor y al que, en los meses que tardó el equipo de gobierno en corregir aquello, le cayeron la sentencia del Calatrava y la amenaza de Hacienda (entonces aún de Montoro) de intervenir las cuentas municipales. Libró, pero el presupuesto no se puso en limpio hasta junio.

Fruto de la tardanza en las cuentas o «del atasco de Contratación» del que habló el concejal de Economía, de la lista de inversiones desaparece hasta la compra de desfibriladores para los edificios municipales, pero también el proyecto de mejoras en la Casa de Acogida de Mujeres o prácticamente todas las inversiones en mejora de la seguridad vial y el tráfico contempladas en el presupuesto inicial, entre ellas los 317.000 euros para la reordenación de las rondas interiores.

Abstenciones

El expediente, que ahora irá a Pleno, se aprobó con la abstención de los dos grupos de la oposición. De los casi 25 millones, la parte del león, 22, corresponde al ajuste del capítulo de inversiones del que se caen también los 1,1 millones para subvencionar obras de mejora a comunidades de viviendas, pero 2,7 millones son recortes del gasto corriente. Rosón explicó que se trata de partidas ya dispuestas y en las que, «las bajas de las empresas en la adjudicación» permiten el ajuste, que pese a lo voluminoso de su importe, destacó, «asegura cero recortes en la inversión social del presupuesto aprobado, esquivando las tijeras de Montoro».