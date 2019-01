«O remamos juntos o podemos encontrarnos como en Andalucía», advierte Rivas a Somos El proyectado centro social provisional en El Cristo según el diseño de Miguel Ángel García-Pola Vallejo / E. C. Rosón evidencia su «frustración» con el PSOE cuando de 130 millones en obras «se han ejecutado menos de 20» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 24 enero 2019, 02:53

El pacto de fin de mandato saltó ayer por los aires cuando el edil de Economía, Rubén Rosón (Somos) y la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas (PSOE) inauguraron la precampaña a cuenta de la tramitación del presupuesto de 2019 y tras unas declaraciones del alcalde, Wenceslao Lópéz, el día anterior, en las que mostró su preocupación por la tardanza en la tramitación de las cuentas, a la par que urgió al concejal de Economía a «acabar el trámite cuanto antes».

Rosón recogió el guante en rueda de prensa y lo hizo para cargar contra Ana Rivas y la incapacidad de Infraestructuras de sacar obras adelante. Lo hizo con números. «En tres años y medio de mandato, mi concejalía ha financiado obras por 130 millones de euros y se han ejecutado menos de 20», atacó Rosón. Por la tarde, la concejala interpelada convocó una nueva conferencia de prensa para replicar al edil retomando el argumento del alcalde: a más tardanza en la aprobación de presupuestos, menos margen para proyectar, licitar, aprobar e iniciar las inversiones. Preguntada por los medios, Rivas avisó a navegantes en clave política: «O remamos todos o podemos encontrarnos en situaciones como las de Andalucía». Parece difícil cuando la edil achacó la rueda de prensa de su socio de gobierno a la «ansiedad electoral».

A la misma pregunta, por la mañana, Rosón había declinado «hablar del contexto» pero cargó contra el alcalde por no haber contestado a un correo electrónico fechado el 18 de diciembre en el que Economía solicitó personal extra para tramitar los presupuestos ante la repentina baja de la jefa de la oficina presupuestaria. El concejal se mostró especialmente molesto evidenciando su «frustración» y «decepción» con el regidor y explicó que, por la mañana, había pedido disculpas a los funcionarios de su oficina por las palabras de López.

El edil cargó con cifras contra Infraestructuras, área donde afirmó encontrar «la nada, el silencio» en forma de ejecución presupuestaria. «El Ayuntamiento ejecuta cada año más de 8 de cada 10 euros», indicó. Más del 80% salvo en el apartado de inversiones «que no fue capaz de ejecutar ni uno de cada 10 euros financiados», se explayó Rosón que afirmó que «estos datos nos dicen que alguien -Rivas- no está haciendo su trabajo» cuando «como concejal de Economía conseguí financiar obras por más de 130 millones de euros», agregó, como «dato objetivo y contrastable». Como ejemplo de que el Ayuntamiento puede seguir funcionando en prórroga presupuestaria puso la reciente convocatoria de ayudas a familias por parte de seguros sociales, un expediente de más de tres millones de euros o los planes de empleo.

A Rivas, el ardid discursivo de Rosón de comparar gasto corriente con inversiones, no le pasó desapercibido. «El periodo de maduración de una inversión y del gasto corriente no es la misma, debería saberlo», explicó la concejala que dijo no poder dejar pasar «más mentiras y falsedades». «El esqueleto que sostiene la gestión de una administración es el presupuesto y Oviedo no es una excepción», añadió, para explicar que no es posible prorrogar la licitación de una obra.

Asimismo, afirmó tener 70 proyectos informados para su licitación y que, en un cruce de declaraciones anterior entre concejales de Somos y del PSOE acerca de que lo único que faltaba en el presupuesto -que ascenderá a 242,5 millones; el más alto de la historia de la ciudad-, eran las inversiones -38,5 millones en 2019-, reveló que Economía paralizó desde el pasado ejercicio 12 obras proyectadas que tendrán que volver a incluirse en las nuevas cuentas.

Entre ellas, la construcción del polideportivo de Trubia, el centro social de El Cristo por el que se manifestaron los vecinos este martes o mejoras en los comedores de Ventanielles y Buenavista. Todas ellas por un valor superior en precio de licitación de 10 millones de euros.

En cuanto a la tardanza en la aprobación del presupuesto, Rivas recordó que los últimos tres años se han aprobado entre «marzo y abril», por lo que el plazo para la ejecución de obras «se reduce a ocho meses», situación agravada el pasado ejercicio cuando el crédito llegó en julio y de «doce meses pasamos a cinco». «Nuestro trabajo está hecho», añadió, para indicar que la sección de Edificios «tramitó en agosto el proyecto del polideportivo de Trubia y Economía no lo financió». «Sangrante», dijo.

«Abril, julio, agosto... si no se ha dado cuenta de la importancia de tener los presupuestos a tiempo no puede venir a dar lecciones de buena gestión», remachó antes de afirmar que es «objeto de gran parte de las obsesiones» de Rosón.

