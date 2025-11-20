Una remodelación para estar a la altura del AVE en Oviedo

En diez días se cumplen dos años del estreno comercial de la variante de Pajares. La llegada del AVE fue un hito histórico que y ... ha tenido importantes repercusiones económicas para la región; no obstante, también ha dejado a la luz la necesaria rehabilitación que el Ministerio de Transportes debe acometer en la Estación del Norte de Oviedo, principal puerta de entrada y salida de la alta velocidad en Asturias. Las obras de la cubierta son el primer paso de calado en esa dirección –tras la reordenación del vestíbulo, entre otras pequeñas actuaciones–, pero no se quedarán ahí.

El Adif tiene sobre la mesa un plan valorado en casi 53 millones de euros y una remodelación profunda del edificio. La intervención, según el planteamiento inicial, consistirá en una actuación sobre la fachada actual, con un nuevo espacio público conectado con el vestíbulo principal y el desarrollo urbano de La Losa superior. También se mejorarán los accesos a los andenes y se les dotará de luz natural, así como a la playa de vías.

En ese sentido, se dispondrá de una plaza que conectará con la estación y las escaleras de acceso directo a la superior; la continuación de dicho eje urbano será La Losa, toda esta parte en coordinación con el Ayuntamiento, y, entre otras mejoras, se creará un distribuidor multimodal de Cercanías en la entreplanta del edificio.