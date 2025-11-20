El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

David Villa: «Sin Quini no sería la persona que soy y el futbolista que fui»
Una infografía muestra la futura intervención en la fachada y los accesos a la estación. ADIF

Una remodelación para estar a la altura del AVE en Oviedo

Adif plantea una intervención en la fachada y en el espacio público, y la creación de un distribuidor multimodal en el edificio

A. Arce

Oviedo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

En diez días se cumplen dos años del estreno comercial de la variante de Pajares. La llegada del AVE fue un hito histórico que y ... ha tenido importantes repercusiones económicas para la región; no obstante, también ha dejado a la luz la necesaria rehabilitación que el Ministerio de Transportes debe acometer en la Estación del Norte de Oviedo, principal puerta de entrada y salida de la alta velocidad en Asturias. Las obras de la cubierta son el primer paso de calado en esa dirección –tras la reordenación del vestíbulo, entre otras pequeñas actuaciones–, pero no se quedarán ahí.

