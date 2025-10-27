Los reservistas homenajean el centenario del desembarco de Alhucemas en Oviedo El ex delegado de Defensa Vicente Bravo Corchete ofrece una conferencia en el hotel Nap sobre la operación anfibia «de mayor alcance y trascendencia» de la historia de España

E. C. Oviedo Lunes, 27 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

En 2025 tuvo lugar el centenario de una de las operaciones militares anfibias españolas «de mayor alcance y trascendencia en los últimos tiempos»: el desembarco de Alhucemas. Para celebrar la efeméride y «recordar este periodo de la historia de España», la delegación de la Asociación de Reservistas Españoles (Ares) organizó durante la tarde de este lunes una conferencia en el hotel Nap de Oviedo, en la calle José Ramón Zaragoza, que corrió a cargo del coronel Vicente Bravo Corchete, ex delegado de Defensa en el Principado de Asturias entre 2013 y 2019 y estudioso de la historia militar.

El acto estuvo presidido por el coronel Jesús Moreno del Valle, actual delegado de Defensa, junto los coroneles González Martín y Vallespín, y el capitán de navío Orueta Lueje, entre otros.

El desembarco de Alhucemas en 1925 fue la primera operación anfibia moderna conjunta y combinada de la historia, liderada por España y Francia en la guerra del Rif, con el objetivo de derrotar al líder rifeño Abd el-Krim. Esta operación, que implicó la coordinación de fuerzas terrestres, navales y aéreas, fue un éxito militar y un punto de inflexión que aseguró la pacificación del protectorado español, influyendo en posteriores tácticas de desembarco como las de la Segunda Guerra Mundial.