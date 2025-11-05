Este es el reto por la salud infantil al que se suma el Ayuntamiento de Oviedo La Fundación España Activa examinará la actividad física en los centros educativos ovetenses el próximo curso escolar

R. Fidalgo Oviedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:42

Un reto para luchar por el bienestar de las personas en Oviedo. La Fundación España Activa presentó este miércoles la actividad 'Actívate por una Vida Mejor', un programa para frenar el sedentarismo infantil y juvenil en la capital del Principado de Asturias. La campaña tiene como objetivo promover y examinar la práctica de actividad física en los centros educativos durante el próximo curso escolar.

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, y el director general de la entidad organizadora, Alberto García, explicaron que los últimos estudios revelan que más del setenta por ciento de los niños y adolescentes españoles no realizan la actividad física diaria recomendada por la OMS, «y eso es un problema tanto ahora como en el desarrollo posterior de los jóvenes».

La iniciativa se enmarca en un programa de alcance nacional que cada año recorre distintas ciudades de España con el propósito de impulsar hábitos de vida activos y saludables entre la población infantil y juvenil.

La edil agradeció a los colegios que ya se han sumado al proyecto. También destacó a la Fundación España Activa, «que ha elegido Oviedo para ser la ciudad donde la Fundación Activa España ha puesto sus ojos para poner en marcha esta campaña. Estamos absolutamente agradecidos porque, con motivo de ser Ciudad Europea del Deporte 2026, será una de las acciones que se puedan englobar dentro de todo el programa deportivo que vamos a desarrollar a lo largo del próximo año». Adelantó «que todo el proyecto concluirá el 4 de junio con la gran fiesta del deporte».