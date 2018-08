El retraso en la obra del colegio de Ventanielles enfrenta al equipo de gobierno La edil de Educación culpa al área de Contratación de priorizar las fiestas de San Mateo en lugar de la cubierta del centro público C. PÉREZ / D. LUMBRERAS OVIEDO. Miércoles, 29 agosto 2018, 01:10

Solo hizo falta una pregunta para que la respuesta desencadenase la chispa que ha abierto un nuevo enfrentamiento entre los tres socios del gobierno local. La causa, el retraso en las obras de la cubierta del patio del colegio Ventanielles.

El pique comenzó con las declaraciones de la concejala de Educación, Mercedes González, tras ser preguntada por el malestar de la asociación de padres y madres del centro escolar por los retrasos. La edil cargó contra el área de Infraestructuras, dirigida por la socialista Ana Rivas, y contra la de Contratación, liderada por el edil de Izquierda Unida Iván Álvarez.

La responsable de Somos compartió «el mosqueo» de los padres y aseguró no entender que una obra «esté parada desde marzo». Garantizó que la «presión» desde su área para agilizar los trabajos es «constante» y recordó que en la última junta de gobierno instó a poner en marcha esta misma semana los trabajos. «Yo como concejala de Educación no puedo entender que vuelvan a empezar los niños a clase con el patio en esas condiciones», lamentó.

González también culpó del retraso a la «paralización» que está sufriendo el Ayuntamiento a cuenta de la organización de las fiestas de San Mateo. Se da la circunstancia de que el pasado 22 de agosto, Ana Taboada, por encargo de la edil de Educación, envió un correo electrónico al área de Contratación, liderada por el edil de IU interesándose por la modificación del contrato de la obra, origen de los retrasos en los trabajos, con el objetivo de que fuesen a la junta de gobierno para iniciar cuanto antes las obras. La respuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, fue la siguiente: «Por orden directa de mi concejal y del alcalde, tienen prioridad de despacho los asuntos relativos a las fiestas de San Mateo, si es necesario cambiar dicho criterio la orden tiene que venir de ellos». «La propuesta de gasto económica está firmada y solo estamos pendientes de ese paso en Contratación, que por mucha carga de trabajo que haya esto para nosotros es una prioridad», indicó. En este sentido, la edil aseguró no entender que «porque haya ahora una carga de trabajo por San Mateo esté paralizado el Ayuntamiento».

Culpó también del retraso al desacuerdo entre la empresa y el servicio de obras del Ayuntamiento, del que aseguró «hoy día parece que eso está solucionado, la propuesta de gasto económica está firmada y solo estamos pendientes de ese paso en Contratación, que vuelvo a decir que por mucha carga de trabajo que haya esto para nosotros es una prioridad».

Réplicas

La réplica por parte de las concejalías señaladas por la responsable de Educación no tardó en llegar. La edil de Infraestructuras, Ana Rivas, recordó a González que su área es la competente en las obras de los centros escolares. «Estamos de acuerdo con que se haga ya, pero que haga ella lo que tiene que hacer, porque es la responsable. Ahora mismo hay un problema. Efectivamente estamos atascados y no he visto que haya hecho ella mucho por desatascarlo», arremetió Rivas.

Por su parte, el responsable del área de Contratación expresó sentirse «sorprendido» por las declaraciones de su socia de gobierno. Iván Álvarez apeló a la «unidad» y defendió el trabajo del personal del Ayuntamiento: «No se soluciona poniendo en la picota a los funcionarios de otras áreas, se soluciona con la unidad de gestión».

Por su parte, el PP acusó a las dos concejalas de «mentir para salvar su pellejo político».