La reurbanización de la margen izquierda del Bulevar se pospone en los presupuestos de Oviedo hasta 2028

Tras 46 millones de euros de inversión, entre la remodelación de la glorieta de la Cruz Roja, la margen derecha y el Arpa de Santullano ... , además de la obra estrella de este mandato, la reforma integral del Palacio de los Deportes de Oviedo, la siguiente actuación para acabar de coser, modernizar y humanizar los barrios de La Tenderina, El Milán, Rubín, Guillén Lafuerza, La Monxina y Ventanielles será la reurbanización de la margen izquierda, cuya ejecución finalmente se pospondrán al próximo mandato.

El presupuesto municipal, aprobado de manera inicial en el Pleno extraordinario de este viernes, incorpora partidas para esta actuación dentro de las inversiones plurianuales a partir de 2028. En concreto, 1,5 millones para ese año y otros tantos para 2029. El equipo de gobierno buscará otras vías de financiación que podrían adelantar, no obstante, esta fecha. La urbanización de la margen izquierda está incluida dentro de la batería de obras del bautizado como 'Oviedo + Próximo Integración Espacial y Medio Ambiente', que optará a fondos europeos. Una segunda fase tras los 8,4 millones concedidos recientemente por Bruselas correspondientes a la convocatoria de los fondos Feder 2021-2027.

No obstante, el proyecto tampoco estará parado. La Concejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, que dirige Nacho Cesta, ya ha recibido el diseño y estudia ahora algunas modificaciones y mejoras. La previsión, según informaron fuentes municipales, es tenerlo listo el próximo año. «Cuanto estén incorporadas, seguirá adelante la tramitación», añadieron.

El Ayuntamiento encargó a la ingeniería ovetense Incenersa, la misma que proyectó la glorieta de Santullano, la redacción del proyecto para urbanizar esta entrada a Oviedo por 127.000 euros en diciembre del pasado año. El objetivo, dar continuidad a los más de mil metros cuadrados de carril bici, sendas peatonales y zonas para el juego y el esparcimiento por el otro lado, «formando con ello un conjunto urbanizado que borre la cicatriz urbana que suponía la traza de la autopista A-66». Todo ello culminará con más de 120.000 metros cuadrados de eje verde urbanizado, contando con espacios verdes uniendo los diferentes elementos urbanos y territoriales mediante vías ciclo-peatonales, la mejora de la permeabilidad entre barrios e integración urbana, la reducción de la velocidad y, en definitiva, la regeneración urbana e integración física y social de los barrios.

A la espera de cerrar el proyecto definitivo con la consultoría, el gobierno local ya ha adelantado algunos detalles. Finalmente, la inversión superará los 6 millones de euros y se prevé, prácticamente lo da por hecho, demoler la pasarela peatonal que conecta Los Prados con Ventanielles, para dejar un espacio a ras de suelo, y se baraja tirar también el puente de la avenida de Atenas.

Precisamente en el 2026 entrante se cumple medio siglo de la inauguración de la antigua autopista 'Y', que desvertebró los citados barrios con esos cuatro carriles atravesándolos por el medio, obligando a sus vecinos a convivir durante décadas con el tráfico, el ruido y la contaminación. La zona, tras las actuaciones ejecutadas en los últimos años, nada tiene que ver con lo que era. El Bulevar de Santullano ha dejado de ser la entrada y salida de la autopista para convertirse en una moderna zona urbana, «en una calle más de Oviedo», como la definió el alcalde, Alfredo Canteli, hace ya unos meses.

Plurianual

La reurbanización de la margen izquierda del Bulevar no es la única inversión que figura en el plan de inversiones plurianual del presupuesto para 2026. Las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno, que prevén inversiones por esta vía de 33 millones el próximo año, estiman al menos otros 36,1 millones hasta el 2029, lo que ya coincidiría con el ecuador del próximo mandato. También a partir de 2028, como es el caso para completar la transformación de la antigua autopista, se pospone las actuaciones para el desarrollo del convenio de La Vega, con un millón de euros en 2028 y otro tanto en 2029, o la recuperación del mosaico del paseo de los Álamos (750.000 y 1,5 millones, respectivamente), aunque el gobierno local confía en empezar las obras a finales del próximo, año.