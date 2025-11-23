El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La margen izquierda del Bulevar de Santullano, pendiente de su reurbanización. Mario Rojas

La reurbanización de la margen izquierda del Bulevar se pospone en los presupuestos de Oviedo hasta 2028

El equipo de gobierno espera cerrar el proyecto para completar la transformación urbanística con la empresa adjudicataria de su redacción en 2026

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:10

Tras 46 millones de euros de inversión, entre la remodelación de la glorieta de la Cruz Roja, la margen derecha y el Arpa de Santullano ... , además de la obra estrella de este mandato, la reforma integral del Palacio de los Deportes de Oviedo, la siguiente actuación para acabar de coser, modernizar y humanizar los barrios de La Tenderina, El Milán, Rubín, Guillén Lafuerza, La Monxina y Ventanielles será la reurbanización de la margen izquierda, cuya ejecución finalmente se pospondrán al próximo mandato.

