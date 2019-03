La revisión del plan general 'borra' 1.500 viviendas por estar en zonas inundables La Malata Norte, donde estaban previstas 1.100 viviendas. / ALEX PIÑA La Malata Norte y actuaciones previstas en San Claudio se ven ahora limitadas por la delimitación de suelos afectados por las riadas GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Lunes, 11 marzo 2019, 04:16

La revisión del Plan General de Ordenación 'aprovechará' la nueva delimitación de suelos inundables, realizada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, para borrar parte de los ámbitos urbanizables y, de paso, unas 1.500 viviendas de esas sobre plano que heredó la actual Corporación de los excesos municipales durante la burbuja inmobiliaria. Según pudo confirmar este diario, la intención de los redactores del documento es eliminar el plan de La Malata Norte, entre las vías del tren en La Corredoria y el río Nora, donde estaban previstos 1.100 pisos con algún tipo de protección y, también, algunas de las actuaciones previstas en San Claudio, donde el río homónimo obliga a marcar en rojo suelos como los de San Claudio Norte.

Es una forma de matar dos pájaros de un tiro. A la UTE PGOU Oviedo -de los urbanistas Víctor García y Ramón Fernández-Rañada- se le contrató en diciembre de 2017 para revisar un plan general que preveía -prevé, el documento sigue vigente- que la ciudad alcanzase los 300.000 habitantes en el año 2031, aunque el mar de fondo es el contrario: Asturias perderá 90.000 habitantes en los próximos quince años. Menguar esas cifras y dibujar una ciudad compacta, sostenible, más amable, con una apuesta por la movilidad que deje en segundo o tercer lugar el coche eran los objetivos de la revisión del ordenamiento pactados por todos los grupos, salvo el PP, que se descolgó a última hora del consenso. Y el primero, el más difícil. Calificar suelos genera plusvalías o, al menos, la expectativa de obtenerlas, que decenas de empresas promotoras se estrellaron estos años; devolver un millón de metros de terrenos urbanizables al agro exponía al Ayuntamiento a pleitos peligrosos.

PGO Los redactores de la revisión han entregado el documento de prioridades, pero ya no dará tiempo a aprobarlo este mandato. Inundable Incluye por primera vez un mapa de zonas inundables, siguiendo lo previsto por la CHC. Afecciones La herramienta limita desarrollos previstos ahora en San Claudio o La Malata con 1.500 pisos, pero afecta también a Trubia.

Consciente de los riesgos, el objetivo era revertir aquellos planes «que no hayan iniciado ningún tipo de tramitación para su transformación y que no presentan una continuidad con el tejido urbano existente». Lo malo es que promotores y Ayuntamiento aceleraron trámites para ayudar a las empresas ahogadas por la crisis financiera, para presentar a los bancos como garantía planes ya aprobados. El PP, incluso, permitió aprobar proyectos de urbanización sin el aval bancario con consecuencias que se pueden ver perfectamente en La Lloral o en San Claudio La Cruz Santa.

En octubre, el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, admitió que varias de las actuaciones de la zona oeste se mantendrían en el nuevo documento, aunque se mostró convencido de poder revertir el ámbito urbanizable de Tresllames, donde el plan general vigente preveía un millar de viviendas con una edificabilidad bajísima y amenazando una importante mancha forestal. Se salvaban en cambio Montecanales (2.500 viviendas frente a Las Campas), La Lloral (1.800, a medio urbanizar), La Cruz Santa (330, de las que hay construidas 60) y el resto, quedaba en manos de los redactores del PGO buscarles una solución. Una que se ha encontrado en la demarcación de zonas inundables realizada y revisada en los últimos años por la CHC.

La Malata Norte

Para hacer más fácil el camino, varias de las promotoras implicadas en estas actuaciones están en liquidación. Caso de Astur Promotora Urbana, mayoritaria en La Malata Norte, de la que llegó a tener aprobado el proyecto de compensación y parte del proyecto de urbanización, que incluía la apertura de un paso en hinca bajo las vías del tren que conectaría la zona con su hermana del sur y La Corredoria.

El río Gafo, en cambio, no da para tanto. La serie de desarrollos entre Oviedo y La Manjoya se mantendrán en el nuevo plan. Se trata de remendar el error, de unir la urbanización aislada de Manjoya-Santiago tras la quiebra de Urazca con la ciudad. Por definir quedan el futuro de las actuaciones en el entorno de Colloto y que suman más de 3.000 viviendas entre Roces y Ciudad Jardín.

Los dos planes de vivienda en Colloto parecen condenados, pero le tocará a la futura Corporación decidir a partir de mayo, cuando el documento de prioridades supere la aprobación definitiva.

Claro que las cosas han cambiado. Caprichos del calendario o no. Cuando Gabino de Lorenzo pactó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana con la patronal de la construcción -antes estas cosas se hacían y a nadie le parecían un escándalo-, la directiva marco del Agua no formaba parte de la legislación española. La aprobación definitiva del documento llegó en 2006, unos meses antes que la nueva normativa impulsada por la UE para garantizar la preservación de las aguas continentales y costeras y sus suelos más inmediatos. Casualidad o no, el nuevo PGOU, con su millón de metros de suelos rurales para viviendas, pasó un corte que no habría superado de demorarse más. Las consecuencias de la nueva legislación, en cambio, se dejaron sentir enseguida por entonces. Cada vez que el Ayuntamiento aprobaba un plan, la Confederación advertía de que no se podría dar licencia de ocupación a las viviendas hasta que no se garantizase la suficiencia de la depuradoras de San Claudio y Villaperi. Quien manda, manda. También con el agua.