Revisiones oftalmológicas gratis en Oviedo de manos de los Fernández Vega Este jueves 9 de octubre los interesados podrán acercarse a la carpa instalada en la plaza de La Escandalera

Con motivo del Día Mundial de la Visión, la Fundación Fernández-Vega instalará este jueves 9 de octubre una carpa en Oviedo, en la plaza de la Escandalera, en la que se realizarán revisiones de forma gratuita. Así, los ciudadanos que lo deseen podrán acercarse para someterse a un análisis de cómo está su salud oftalmológica entre las 11 de la mañana y las seis de la tarde.

Hasta la carpa instalada en Oviedo se desplazará el doctor Nicolás Sánchez Maluf con un equipo de optometristas. Además, también estará presente la directora de la Fundación Fernández-Vega, Victoria Cueto-Felgueroso Botas.

Esta iniciativa forma parte de las actividades que el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y la Fundación Fernández-Vega organizan con motivo del Día Mundial de la Visión, promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) y que este año se desarrolla este año bajo el lema «Ama tus ojos». El principal objetivo es concienciar sobre la importancia de realizarse revisiones oftalmológicas periódicas a fin de detectar a tiempo posibles enfermedades oculares.

