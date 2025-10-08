El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Revisiones oftalmológicas gratis en Oviedo de manos de los Fernández Vega

Este jueves 9 de octubre los interesados podrán acercarse a la carpa instalada en la plaza de La Escandalera

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:34

Comenta

Con motivo del Día Mundial de la Visión, la Fundación Fernández-Vega instalará este jueves 9 de octubre una carpa en Oviedo, en la plaza de la Escandalera, en la que se realizarán revisiones de forma gratuita. Así, los ciudadanos que lo deseen podrán acercarse para someterse a un análisis de cómo está su salud oftalmológica entre las 11 de la mañana y las seis de la tarde.

Hasta la carpa instalada en Oviedo se desplazará el doctor Nicolás Sánchez Maluf con un equipo de optometristas. Además, también estará presente la directora de la Fundación Fernández-Vega, Victoria Cueto-Felgueroso Botas.

Esta iniciativa forma parte de las actividades que el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y la Fundación Fernández-Vega organizan con motivo del Día Mundial de la Visión, promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) y que este año se desarrolla este año bajo el lema «Ama tus ojos». El principal objetivo es concienciar sobre la importancia de realizarse revisiones oftalmológicas periódicas a fin de detectar a tiempo posibles enfermedades oculares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  5. 5

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  10. 10 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Revisiones oftalmológicas gratis en Oviedo de manos de los Fernández Vega

Revisiones oftalmológicas gratis en Oviedo de manos de los Fernández Vega