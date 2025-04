Revólver actuará el 7 de noviembre en el Teatro Filarmónica de Oviedo

P. A. Sábado, 26 de abril 2025, 00:07 Comenta Compartir

No es una gira al uso (al menos de las mías habituales), no: es una celebración donde se tocará el disco entero de arriba a abajo en algunos de los teatros y escenarios más majestuosos y bellos de este país«. Con este mensaje, Carlos Goñi llama a llenar el próximo 7 de noviembre el Teatro Filarmónica en el marco del llamado 'Más allá de ElDorado tour', cuando se cumplen tres décadas de la canción con la que tantos éxitos ha cosechado el grupo. No será la primera vez que Revólver actúa en Oviedo ni mucho menos en Asturias, pero también promete.

Ya está todo en marcha. La Fundación Municipal de Cultura ha adjudicado los servicios de interpretación artística a la Compañía de Canciones S. L. para la celebración de este concierto, por el 90% de la recaudación de la taquilla. El precio de las entradas, 40 euros.

Se trata de una gira para la que Revólver ha anunciado once conciertos, con punto de partida en el Teatro Real el 21 de septiembre.

Justo cuando la capital del Principado esté inmersa en la celebración de San Mateo, un cartel festivo por el que pasarán, entre otros, el cantante Camilo (6 de septiembre) la banda Europe (13 de septiembre) o Chanel, Chiara, Vicco y Lennis Rodríguez, estos agrupados en el Corazonadas Fest (el 21)