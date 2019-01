La magia de los Reyes vence al frío

Los conjuros de los monarcas más ilustres de la Navidad fueron certeros. La lluvia se tomó otro día libre, no se produjeron incidentes y ni siquiera el gélido frío fue capaz de ensombrecer los ánimos de la multitudinaria muchedumbre que asistió ayer a la tradicional cabalgata de Reyes de Oviedo. La gran novedad, en esta ocasión, pudo verse al frente de las carrozas de la mágica nobleza: las yuntas de bueyes -dos por cada una- que tiraron de los pesados carruajes de Melchor, Gaspar y Baltasar en sustitución de los clásicos caballos.

Además, para acompañar a Sus Majestades los Magos de Oriente, las calles de la capital del Principado fueron tomadas por casi cuarenta y cinco mil personas, según las estimaciones iniciales del concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, que acudieron a contemplar uno de los espectáculos más esperados del año.

La afluencia de público fue menor que la de la edición anterior, «quizás por el frío», conjeturó el edil socialista; no obstante, también señaló que fue aún mayor que la del Día de América en Asturias. «Ha ido todo bien, sin incidencias», recalcó.

01:45 Vídeo.

La de ayer fue una cabalgata en la que participaron mil seiscientos figurantes distribuidos entre cuarenta y un pasos diferentes, rebaños de ovejas y cabras, burros, y, por primera vez en la historia, potros de asturcón. Faltaron las llamas y ocas de otros años.

«A mí, el que más me gusta es Melchor; todos los años me trae lo que le pido», gritó eufórico Nicolás González, de 9 años. «¡Ahí está!», exclamó al ver pasar su particular benefactor de juegos e ilusiones. «Espero que me traiga el Electrocefa».

Mientras tanto, a su lado se encontraba su primo pequeño, Alvaro Rodríguez, de 4 años, que, sobre los hombros de su padre, vislumbraba el grandioso desfile. Solo consiguió articular una frase: «He sido muy bueno», quizás por los nervios del ansiado momento. Su progenitor, José Ignacio Rodríguez, lo corroboró, y comentó, además que «todos los años venimos desde Santiago de Compostela para verlo, es una tradición familiar», aseguró. «Echo un poco de menos las ocas de otros años, pero da igual, los bueyes son una verdadera pasada», sentenció.

La comitiva real realizó el recorrido habitual. El punto de partida: Independencia; después, recorrieron las calles Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Mendizábal, Arguelles, Plaza del Carbayón, Alcalde García Conde, Santa Clara, Covadonga, Melquiades Álvarez para terminar de nuevo en Independencia. Eso sí, en esta ocasión los tiempos fueron más dilatados. Los pasos, más lentos, de los bueyes alargaron la cabalgata, que finalizó a las ocho y media de la tarde, algo más de treinta minutos.

Algunos ya habían cogido sitio varias horas antes. Los más precavidos. Ese fue el caso de Concha Martínez, que afirmó apoyada en una de las vallas de seguridad de la calle Uría: «Estoy aquí desde las cinco de la tarde; si no, es imposible ver nada». Sabia decisión; sin embargo, también relató cómo la vía se había convertido en «una ratonera sin salida», dadas las numerosas filas de personas que se agolpaban detrás de ella.

No faltaron los caballos con sus brincos, giros y cabriolas, tranquilos hasta por las calles más estrechas y sin inmutarse, por ejemplo, con el constante repicar de las campanas de la basílica de San Juan el Real tras su elegante paso.

Aun con todas las posibles distracciones, el trono y papel de los magos quedó intacto. Los estaban esperando. Y cumplieron su promesa: no faltaron caramelos ni vítores cada vez que alzaban la vista a las abarrotadas calles. «¡Gaspar, yes un gallu!», gritaron los más divertidos. No obstante, la estrella de la tarde fue Melchor, que provocó la locura allá por donde pasaba. «¡Melchor, Melchor!», corearon las calles al unísono. Al final, la comitiva de Baltasar, delante de la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

El centro de la ciudad vivió una marabunta de peatones. También lucieron especialmente abarrotados el paseo de los Álamos y las zonas bajas del Campo de San Francisco, donde algunos aprovecharon bancos y desniveles para conseguir unos pocos centímetros de visión. Allí, y «para combatir la espera y el frío», aguardaba comiendo castañas María Lafuente. «Es el mejor remedio», bromeó.

No faltaron villancicos

Todo fue alboroto, alegría y la ilusión de los miles de niños que, acompañados de sus familiares, ya no cabían en sí de impaciencia. Pero esas últimas horas de espera, a pesar de los llantos de algunos de los más pequeños, que desde el carricoche aún no alcanzaban a comprender la fiesta, la música fue otra de las grandes protagonistas de la tarde gracias a los tradicionales villancicos y otras melodías que interpretaron las once bandas que amenizaron el desfile.

Es una cita muy importante para los músicos que repiten año tras año (algunos venidos de Galicia, de Zamora o de Castilla), pero lo es aún más para los debutantes, como Adrián Sierra, de la Banda de Gaitas La Laguna del Torollu, de San Claudio. «Ya he participado en el desfile de La Ascensión y en el del Día de América en Asturias, pero la cabalgata de Reyes es muy especial», explicó el gaitero, cuya formación guardó en todo momento la espalda del Rey Melchor. «Casi ni se ha notado el frío, la gente nos dio todo el calor que necesitábamos», argumentó.

Cerraron la marcha, como cada año, el siempre querido coche de bomberos Laffy de 1929 y un camión con los regalos de última hora de los Reyes. La eficaz brigada de limpieza, que iba detrás, se ocupó de que en un instante las serpentinas y el confeti desaparecieran casi mágicamente.

La impaciente espera tuvo sus frutos. Tras la cabalgata, los magos afrontaron una de las noches más largas y, este año, de las frías. El destino, las casas de niños como los hermanos Mele, Laura y Mario. «No sé si podremos dormir», señaló preocupada la pequeña. Ahora, vuelta a empezar.