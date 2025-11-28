«Riadas de gente» para encender la Navidad en Oviedo: «Es impresionante», asegura el alcalde Alfredo Canteli y los niños de Apaci ofician el pistoletazo de salida a las fiestas en la capital ante las 60.000 personas que abarrotaron la calle Uría y la plaza de La Escandalera

Rafael Francés Oviedo Viernes, 28 de noviembre 2025

El encendido de las luces de Navidad en Oviedo es un no parar multitudinario y cada año más abarrotado. Este viernes, la muchedumbre anual volvió a batir su propio récord y unas 60.000 personas, según palabras del propio alcalde, Alfredo Canteli, se reunieron alrededor del escenario instalado en la plaza de La Escandalera para asistir al inicio de la iluminación navideña que realizó el regidor con un grupo de niños de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas (Apaci), que formaron una montaña de manos sobre el botón que encendía las fiestas en la capital asturiana. Apretaron a las ocho en punto y el brillo de la Navidad iluminó la ciudad. Ovación de la gente, toneladas de confeti, música a todo volumen y una sensación navideña que chocaba un poco con la fecha, pues ni siquiera ha llegado el mes de diciembre. De todas formas, miles de gorros de Papa Noel de color azul Oviedo, otros tantos móviles en alto grabando todo lo que pasaba en el escenario y muchas, muchas ganas de divertirse entre el mogollón de personas que llenaban toda la calle Uría hasta más allá de El Corte Inglés, la plaza de La Escandalera en su totalidad y toda la zona alrededor de la estatua de Carlos Tartiere en el Campo San Francisco.

Ese fulgor se ha podido definir en cifras y datos: 240 ubicaciones iluminadas con 790 arcos de luz, 380 motivos navideños y 230 figuras en 3D. Junto a todo ello, 25 letreros iluminados que darán la bienvenida a los barrios. Con todo esto, 219 plazas de calles y plazas de la ciudad, 40 puntos en la zona rural y 33 en los centros sociales.

En este despliegue de medios lumínicos y navideños, algún desfase casi anecdótico, pero real. Un minuto antes de que el alcalde y los niños de Apaci apretaran el botón de encendido, las luces de Navidad estaban ya encendidas y segundos antes del momento principal se apagaron para que la sensación de encendido fuera auténtica del todo.

Tras el acto, la actuación musical de la banda de Jaime Terrón y las palabras de Alfredo Canteli, que repetía una y otra vez el mantra «este es el Oviedo que yo quiero, un Oviedo participativo, un Oviedo que viva las fiestas con la alegría que la están viviendo, espero que lo pasen muy bien», en referencia al gran número de personas que abarrotaban el centro de la ciudad.

«Es impresionante la cantidad de gente que hay aquí. Yo cuando llegué, que llegué en coche, no pude acceder porque todas las calles estaban llenas de riadas de gente. La policía habla entre 50 y 60 mil personas y no me extraña», sentenció el primer edil de la Corporación ovetense.

«Los chiringuitos, a reventar»

Además, añadió que «están los chiringuitos a reventar. Crucé los chiringuitos ahora por la tarde para venir para acá y ahora mismo, lleno de gente también. Poco más se puede pedir, la verdad es que es emocionante. Soy un alcalde emocionado de verdad y feliz de que Oviedo responda cuando echamos el resto para que esto sea así», sentenció el popular.

Aunque le preguntaron por las comparaciones con otras ciudades, Canteli pegó una larga cambiada, pero en un arranque de raza de alcalde se comparó con Vigo, que hace unos días juntó a 7.000 personas en un encendido estropeado por la lluvia. «Yo no comparo con ninguna ciudad porque Oviedo no tiene nadie con quién comparar, pero sí escuché, no hace mucho, unos que se adelantaron mucho con las luces y juntaron a unas 7.000 personas. Yo quisiera que contaran las que hay aquí, se hablan de 50.000 a 60.000, y creo que puede haber hasta más. Ese es el éxito de la participación, el gran ambiente que hay esta noche, que la gente disfrute, que sean felices fundamentalmente y feliz Navidad a todos».

No todo fue perfecto, pero casi, aunque minutos antes de las ocho y media de la tarde en la calle Uría, en la esquina con Doctor Casal, se produjo una gran pelea entre jóvenes que se disolvió de forma abrupta cuando los contendientes escucharon las sirenas de la policía.