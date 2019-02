Ribera rechaza dar ayudas por la casa incendida en Las Segadas al estar en Oviedo La casa incendiada en Las Segadas el 12 de enero. / A. PIÑA «Lo sentimos mucho, los conocemos de toda la vida, pero no podemos sentar un precedente ilegal», explica el alcalde, Ramón García Saiz G. D. -R./R. A. Viernes, 1 febrero 2019, 02:41

¿Puede un ayuntamiento conceder una ayuda de emergencia a una familia que lo ha perdido todo en un incendio sucedido justo al otro lado del límite del concejo? El Pleno de Ribera de Arriba lo debatió ayer a propuesta del portavoz del PP, Pablo García, que logró el respaldo de IU y Foro, pero el grupo socialista votó en contra. El alcalde, Ramón García Saiz, lo hizo lamentándolo: «Lo sentimos muchísimo, la conocemos de toda la vida, pero los Servicios Sociales no pueden entrar a valorar un caso de otro municipio, no es legal y sentarían un precedente complicado», expuso el regidor, que se preguntó «si no tendríamos que ayudar también a un vecino de Ciudad Naranco muy vinculado con el municipio si se le quema el piso».

La vivienda ardió en la madrugada del sábado 12 de enero. Ocho horas duró la intervención de los bomberos de Oviedo. De los tres inquilinos de la casa, una mujer mayor, un niño y un hombre, solo este último sufrió ligeras quemaduras, pero la casa quedó completamente destruida.

El portavoz del PP defendió lo excepcional de la situación y recordó que, por ejemplo, la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento para reparación de hórreos o paneras prevé ayudas para personas físicas no empadronadas en Ribera de Arriba. Una medida que también se contempla en la de mejora y embellecimiento de las fachadas. Además, también hay alumnos del colegio Pablo Iglesias subvencionados pese a que sus familias están empadronados «en Puerto o en Caces». García sostuvo que el Ayuntamiento «tiene la obligación moral de colaborar con esta familia» de alguna manera y solicitó que se hiciesen «todos los trámites oportunos para que Vipasa, ante una situación excepcional como esta, les pueda ubicar provisionalmente en una de las casas que no están habitadas en Ferreros».

Los vecinos de La Ribera han abierto una cuenta (IBAN ES70 2100 5857 2702 0020 1331) para recoger aportaciones para ayudar a esta vecina jurídicamente de Oviedo, pero también de Ribera de Arriba para ir al médico o hacer vida social .

El Pleno, en cambio, dio luz verde a una moción del PP para que el Ayuntamiento exprese su rechazo al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Salió adelante con los votos de la oposición y la abstención de los seis concejales socialistas.