Ritmo para salvar un corazón Los participantes en la jornada celebrada por el día de la parada cardiaca. / FOTO JESÚS CAREAGA Alumnos de los colegios Auseva y César Rodríguez aprenden la maniobra RCP«Fui a jugar a fútbol y me desplomé, entre mis nueve amigos me sacaron adelante», narra un superviviente de paro cardiaco J. C. ABAD OVIEDO. Miércoles, 17 octubre 2018, 01:46

Qué hacer entre que advertimos que una persona sufre un paro cardiaco hasta que suenan las sirenas de la ambulancia. Eso es lo que ayer aprendieron en el HUCA los alumnos de cuarto de la ESO de los colegios Auseva y César Rodríguez de Grado, así como jugadores del Liberbank Oviedo Club de Baloncesto y del Ovida Bádminton Oviedo, a los que también acompañó la atleta Marta Frechilla.

A ritmo del 'Staying alive' de los Bee Gees, el doctor José Antonio Gonzalo Guerra explicó a los estudiantes cómo actuar ante una emergencia. La elección de la canción ('Sobreviviendo', en inglés) no es azarosa. Su pegadizo ritmo (103 golpes por minuto) sirve para recordar la frecuencia de pulsaciones sobre el corazón del paciente que hay que llenar de sangre de forma enérgica y decidida, introduciendo las dos manos «entre cinco y seis centímetros en el pecho».

El médico explicó, asimismo, la importancia de «automatizar los movimientos» y de impartir estas lecciones en colegios. Algo que, consideró, «tendría que formar parte de la educación obligatoria».

Minutos cruciales

Tras comprobar el estado de la persona que ha sufrido el paro cardiaco y pedir ayuda, los siguientes minutos son cruciales. Alejandro, un superviviente, narró su feliz desenlace a los jóvenes. «Fui a jugar a fútbol con mis amigos como cada jueves. Me desplomé y ya no recuerdo nada. Entre los nueve me sacaron adelante porque sabían cómo hacerlo y ahora puedo disfrutar de mi familia», relató a los participantes.

A continuación, uno de los patios del hospital se convirtió en un aula improvisada. Repartidos en grupos y bajo la guía de varios facultativos, los alumnos practicaron la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre muñecos. «A los dos minutos hay que pedir relevo porque si se hace bien, cansa», explicaron los doctores.

Ayer se celebró el Día Europeo de Concienciación del paro cardíaco. En España se producen anualmente cerca de 30.000 fuera de hospitales con bajas tasas de supervivencia. «Un problema importante de salud», según explicó Luis Hevia, gerente del Hospital Universitario.