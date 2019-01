Ana Rivas aboga por «no echar más leña al fuego» en el conflicto laboral de TUA Trabajadores de TUA concentrados ante el Ayuntamiento, coincidiendo con la celebración del Pleno. / MARIO ROJAS La plantilla de la concesionaria de autobús se manifiesta en la plaza del Ayuntamiento durante el Pleno y anuncia nuevas movilizaciones J. C. A. OVIEDO. Miércoles, 9 enero 2019, 02:45

Fue a preguntas del edil de Ciudadanos Luis Zaragoza cuando la protesta de los trabajadores de TUA, que se manifestaban en la plaza de la Constitución, se coló en el salón de Plenos. Inquirió el edil al alcalde acerca de sus intenciones de revisar el contrato con la concesionaria de autobús «para analizar si existía algún tipo de irregularidad», como anunció Wenceslao López días pasados. Contestó, sin embargo, la edil responsable de Transporte, Ana Rivas, que respondió afirmativamente. «Durante todo este tiempo se ha estado mirando el contrato y sus condiciones. Se ha hecho seguimiento sobre si se cumple la normativa pero hasta que no se resuelva la situación no vamos a echar más leña al fuego y no vamos a hacer una declaración al respecto», argumentó Rivas.

Zaragoza también preguntó acerca de las iniciativas que ha dirigido el gobierno municipal para solventar el conflicto laboral en TUA que se alarga desde el pasado 4 de diciembre y que amenaza con extenderse a partir del próximo martes 22 con la nueva convocatoria de paros indefinida que aprobó la asamblea de trabajadores.

«Estamos a disposición de las dos partes», indicó la edil que reconoció, asimismo, contactos «tanto públicos como privados» con la empresa y los trabajadores en huelga que ayer se manifestaban bajo el balcón del Ayuntamiento.

Para el Consistorio, al tratarse de un conflicto laboral de una empresa concesionaria de un servicio público, inmiscuirse en sus relaciones laborales es peliagudo porque podría ser acusado de extralimitarse y, al mismo, tiempo, necesita, como administración, dar respuesta a las necesidades de transporte público alteradas por las jornadas de paro. Como piden los trabajadores y como se aprobó en el Pleno pasado, una solución, al menos para una de las demandas de la plantilla que es el derecho al descanso en jornada, se podría solucionar con un laudo externo bajo el arbitrio de un experto en legislación laboral, algo que TUA, en el mes de negociaciones, ha descartado.

El medio centenar de trabajadores concentrados se manifestaron sin incidencias. Desde el comité se apunta a nuevas movilizaciones hasta el próximo de paros anunciados. Por otro lado, descartaron una nueva reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos hasta que no registren la convocatoria de huelga a lo largo de esta semana. Ayer, la plantilla de TUA recibió el apoyo de los conductores de la empresa Alesa S.A.U., que presta servicio de autobús urbano en León.