Ana Rivas reclama a Economía la lista de obras sin financiar

La concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Oviedo, Ana Rivas, reclamó ayer al edil de Economía, Rubén Rosón, a que presente la información pertinente sobre las inversiones tramitadas por su área en el presupuesto del ejercicio anterior y que no llegaron a ejecutarse, por su importancia para determinar el nuevo proyecto presupuestario.

«Le he pedido hace ya varias semanas que me diga cuáles de las actuaciones que ya tramité, unas financiadas y otras no, y con determinados medios presupuestarios, hay que volver a repetir», declaró, contestando a Rosón, que anunció anteayer que solo faltaba el capítulo sexto para cerrar el presupuesto municipal del próximo año.

Rivas añadió, además, que cuando se conozcan esos datos, sabrá la «cantidad» que se puede destinar a inversiones. Esto es así porque, como señaló la concejala, «cuando sabes las cantidades que puedes manejar, seleccionas los que se necesita y lo que no».

De hecho, explicó también que debido a la tardanza de los presupuestos del año pasado, ya que a partir de septiembre no se permitió la financiación de obras, y al pago de 17 millones de euros que tuvo que afrontar la Corporación por la sentencia del Calatrava, muchas inversiones previstas no pudieron llevarse a cabo.

En estos momentos, la socialista afirmó no conocer si Economía asumirá directamente la lista de proyectos no ejecutados o si, por el contrario, la concejalía de Infraestructuras deberá incluirlos de nuevo en el capítulo de inversiones de 2019.