Roban en dos viviendas de Oviedo No se trata de una banda organizada profesional, sino de «un o unos ladrones comunes con ciertos conocimientos en la materia» ALBERTO ARCE Viernes, 21 septiembre 2018, 15:54

Ayer, a lo largo de la tarde, dos viviendas del número trece de la calle Asensio Bretones, en Oviedo, fueron víctimas de robo. Los delincuentes, según las conclusiones de la policía científica, quitaron la mirilla de ambas puertas y taladraron el bombín para así poder entrar a sustraer joyas, dinero y otros objetos de valor.

Los apartamentos se encontraban vacíos en el momento del acto, sin ningún habitante que avisase a las fuerzas de seguridad. En estos momentos, la científica está evaluando las pruebas obtenidas y ya se ha interpuesto la denuncia pertinente.

Amalia Fernández, vecina del sexto piso del mismo edificio, afirmó no haber oído ni visto nada, pero comentó que «en este bloque es muy común encontrarse las puertas marcadas con tiras de plástico. A mí, el verano pasado me intentaron forzar la cerradura mientras me encontraba en la vivienda. Estoy realmente asustada».

En efecto, y según las estimaciones de las autoridades investigadoras, no se trata de una banda organizada profesional, sino de «un o unos ladrones comunes con ciertos conocimientos en la materia».