«Una parte de la sociedad del Oviedo de 'La Regenta' nos trata como okupas» Xxxxxx. / JORGE PETEIRO El concejal de IU Roberto Sánchez Ramos defiende en el programa 'La Lupa' de Canal 10 que es «mejor tres que discutan que uno que robe» G. D. -R. OVIEDO. Viernes, 12 octubre 2018, 02:58

La entrevista tuvo cierto aire de despedida. Roberto Sánchez Ramos visitó ayer 'La Lupa' de Canal 10 cuando le restan ocho meses para dejar la política activa después de casi cuatro décadas y de sus últimos 27 años como concejal del Ayuntamiento de Oviedo. De estos, solo tres largos en el gobierno y 24 en la oposición frente al PP: «Es mejor que gobiernen tres que discutan, que uno que robe», dijo ayer en el plató durante la entrevista realizada por Juan Neira, convencido de que la izquierda tiene opciones de seguir gobernando la ciudad a partir del año que viene. A él, le queda «una cosa por hacer: fregar el escenario del Campoamor con las limpiadoras», dijo.

Sánchez Ramos se mostró convencido de que la percepción del «gobierno decente» es mejor que la que «aparece en los medios», porque «un gobierno decente, no puede comprar opinión publicada. Hay trincheras económicas y empresariales que exigen: 'O me das, o te disparo'». No solo en los medios, «hay una parte pequeña de la sociedad de Oviedo, de la sociedad de 'La Regenta' que nos ve (al tripartito) como okupas», admitió y apuntó a intereses políticos, empresariales y económicos las críticas de Otea a su gestión. De su presidente, José Luis Álvarez Almeida dijo que «es la cara B del PP, hace años lo echaron de las listas». «Está en una trinchera, defendiendo unos intereses» que no tienen porqué coincidir con el del resto de los empresarios del sector, «porque (Almeida) nos pidió unas concesiones que este gobierno no puede hacer ni a él ni a nadie» y aclaró, a preguntas de Juan Neira, que solicitó explotar «espacios públicos» para las fiestas y «fuera de las fiestas». Para el concejal de IU, el sistema del PP por el que «se daba a una persona todo el espacio» es «caciquismo económico del siglo XIX», ahora «se hace un concurso para adjudicar los espacios para los hosteleros en las fiestas». Y culminó sus críticas a Almeida recordando que «fue el único ovetense que defendió aquel Sarajevo de abrir el Campo para hacer un aparcamiento». «Defiende las posiciones del PP», concluyo el concejal de Cultura.

También tuvo tiempo para defender la gestión de su área -con el «doble de presupuesto» para programación, que «ya no es solo sota, caballo y rey; ópera, zarzuela y danza»- y de la SOF, como un instrumento público, «asesinado por el PP, que la utilizó durante 25 años». El concejal garantizó que la nueva dirección de la sociedad, ya totalmente privada, no empezará de cero: «La nueva SOF va a tener 180.000 euros anuales de subvención por el copyright del Día de América en Asturias». También defendió la producción del drama 'El Rector' por 125.000 euros y la ofreció gratis a los ayuntamientos de Gijón y Avilés como «una obra extraordinaria» y con la que la Fundación de Cultura recuperó «el 70% de la inversión».

«Almeida nos pidió concesiones que este gobierno no puede dar ni a él ni a nadie» «La SOF tendrá 180.000 euros de subvención por el Día de América»

Sin lago en el Bulevar

Preguntado por las negociaciones sobre los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, Sánchez Ramos se mostró confiado en que habrá un acuerdo antes de las elecciones de mayo, porque «se ha avanzado muchísimo» aunque las conversaciones no trasciendan. Estimó el coste de la operación en algo más de 30 millones, pero insistió en que es «un 10% de lo que costó el Calatrava y los usos serán muy superiores». Tampoco pudo evitar opinar sobre el proyecto del Bulevar de Santullano para solucionar «un tema muy complejo, como que una autopista partió una ciudad», pero insistió en que el Ayuntamiento se va a adaptar «a lo que contratamos», no al proyecto presentado por 51 millones de euros por la UTE Bosque y Lago. En el proceso de adecuación del mismo, dio por «evidentemente» borrado el lago, «la gente no pide obras faraónicas, piden que se le soluciones los problemas». El solicitó «no hacer grandes bolas de humo».