«En la Cometcon haré una mistura con las cosas más frikis de mí» Rodrigo Cuevas, ayer, antes de la entrevista. / ÁLEX PIÑA Rodrigo Cuevas. Artista, actúa mañana en la Cometcon «Los 'milenials' no saben muy bien qué es el cuplé y les cantaré alguno para que lo conozcan. También habrá tonada y reguetonada» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 21 marzo 2019, 03:22

Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) nunca ha pisado la Cometcon ni el escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones, pero mañana se estrenará. Actuará a las cuatro de la tarde en la Sala Principal, será uno de los primeros en estrenar en la feria de ocio alternativo más importante del norte de España que aspira a reunir a diecisiete mil personas hasta el domingo.

¿Qué espectáculo tiene preparado?

-El show 'El mundo por Montera' lo cerré una vez en Piloña, otra en Madrid y en Oviedo y pensé que no tenía sentido hacerlo de nuevo. Haré una mistura con las cosas más frikis de mí porque este feria es un culto a todo lo raro, lo extravagante y lo friki. Durante la actuación pondré vídeos inéditos sobre mi historial para reírnos todos un poco y cantaré.

-¿A los 'milenials' les gusta el cuplé?

-Yo creo que no saben muy bien lo que es y les cantaré alguno para que lo conozcan. También habrá tonada, reguetonada, y desde la organización me propusieron que hiciese algo con en asturiano.

-¿Con qué vestuario aparecerá sobre el escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones?

-Creo que me pondré el que usé en 'El mundo por montera' aunque hoy abriré el armario y lo decidiré. Puede que lleve algo más sexy (ríe).

-Entonces es de hacer las cosas en el último momento.

-Sí y muchas veces cuando subo al escenario cambio los temas que tenía pensado cantar. Soy un artista complaciente y todo lo que quiera el público se lo tengo que dar.

-¿Se define como una persona friki?

-Sí. ¿Sólo pueden ser frikis los japoneses? (ríe).

-¿Juega mucho a videojuegos?

-Mi problema es que si empiezo a jugar a uno no puedo parar y me come mucho tiempo. Me pasa lo mismo con las series y no puede ser. Me encanta el Sim City que es de construir ciudades y tiene una versión móvil maravillosa.

-¿Suele tener muchas actuaciones en Oviedo?

-Muchas más fuera.

-Entonces no es profeta en su tierra.

-Aquí es donde más se me quiere y para poder trabajar todo el año salgo mucho.

-¿Recuerda cuándo actuó por primera vez en la ciudad?

-En el 'Veo veo 95' en el Teatro Campoamor. Yo estudié en el colegio Parque Infantil y teníamos un grupo de música que se llamaba 'Pentagrama'. Todos los años nos presentábamos a la semifinal aunque nunca ganamos nada pero llegamos a hacer una gira por toda Asturias.

-¿Sacará disco pronto?

-El domingo voy a Barcelona para grabarlo y estaré allí un mes. Este será mi último concierto hasta finales de junio.