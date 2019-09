«La Ronda Norte es el mejor proyecto para Oviedo y espero que se realice cuanto antes» La glorieta de Luis Oliver, actual punto de salida desde la AS-II. / PABLO LORENZANA El alcalde, Alfredo Canteli, celebra los avances en el proyecto tras conocer el estudio informativo, para el que se abre ahora el turno de alegaciones ALBERTO ARCE OVIEDO. Lunes, 16 septiembre 2019, 02:02

El Ministerio de Fomento ya ha puesto sus cartas sobre la mesa, ahora solo falta que hagan lo mismo las administraciones local y autonómica. El alcalde, el popular Alfredo Canteli, se pronunció ayer, después de que, tal y como desveló este diario, el Gobierno central sacase a la luz el análisis de alternativas para la construcción del acceso norte a la ciudad, que apunta a la falda del monte Naranco como la mejor solución para la construcción del enlace de la AS-63 con la AS-II al considerar que los perjuicios medioambientales, culturales y territoriales serían previsiblemente menores. «Ya han señalado la mejor alternativa. La Ronda Norte es el mejor proyecto para Oviedo y espero que se realice cuanto antes», sostuvo el popular.

En ese sentido, el primer edil no dio lugar a equívocos. «Si empezamos a marear la perdiz y nos centramos en nuevos proyectos, habrá más retrasos. Yo creo que eso no puede ser. Ahora hay un proyecto definitivo del ministerio; hay que tirar por él y hay que sacarlo adelante. Y no hay más que hablar», sentenció el regidor, después de bromear con el hecho de que, tras «toda una vida esperando por la Ronda Norte, que arrancase sería motivo de fiesta nacional en Oviedo». Por eso, advirtió, «yo quiero realidades». «¿Y qué mejor realidad que ir a ver al ministro y concretar algunas de esas cosas?», auguró Canteli, a tenor de la reunión prevista para hoy entre el actual ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Así, el documento al que ha tenido acceso EL COMERCIO, el análisis de corredores previo a la ejecución del proyecto y a la toma de decisión sobre en cuál de ellos se trazará finalmente la infraestructura, dibuja un 'Subcorredor exterior' que discurre por la falda del monte Naranco, al sur del Centro Asturiano, y del conjunto prerrománico de San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Este vendría a conectar, con la posibilidad de incluir un túnel subterráneo, la primera de las zonas límite, el área que se localiza en torno a Monte Alto y sus alrededores, con una segunda, que abarca el entorno de Prados de la Fuente y está constreñida por los barrios de La Cruz del Naranco al oeste, Ciudad Naranco al sur, Casares al norte y Villamejil al este.

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Nacho Cuesta, estudiará ahora el documento, que aún no ha recibido de manera oficial. «Cuando conozcamos los trazados y corredores posibles a través de los canales pertinentes, desde el Ayuntamiento analizaremos el impacto que tendría para la ciudad y para el PGOU, actualmente en revisión, cuyos pliegos de contratación descartaban la Ronda como alternativa viaria urbana», señaló el primer teniente de alcalde. «Seguiremos defendiendo la necesidad de una solución al tráfico y aislamiento de la zona oeste de la ciudad», concluyó el líder naranja.

La agenda del tripartito

El ministerio agiliza los plazos, y en los partidos de la oposición la noticia no ha sentado de la misma forma según en qué despacho. Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Wenceslao López, «el proyecto está avanzando según las previsiones y los acuerdos alcanzados con Fomento por el anterior equipo de gobierno». En sus palabras, «es una muestra más, al igual que el impulso a la obra imprescindible de Nicolás Soria, de que el Gobierno progresista de España cumple con Oviedo y saca adelante los proyectos pendientes desde hace décadas».

Sin embargo, entre las filas de la formación el tono esperanzado de sus anteriores socios de gobierno se convirtió rápidamente en crítica. «La vía rápida de La Pixarra y la conexión de la AS-II con Ciudad Naranco permitirían una solución a los atascos que sería más respetuosa con el medio ambiente, no obligaría a los vecinos a soportar largos años de obras y podrían realizarse en un período de tiempo mucho más corto», explicó Ana Taboada. «Sería el mayor atentado medioambiental de la historia de la ciudad», manifestó.

De hecho, también quiso salir a valorar la iniciativa la portavoz de Vox en el Consistorio, Cristina Coto, que cargó con dureza contra la Administración al afirmar que «Oviedo ya dispuso hace veinte años de un proyecto que hasta superó el trámite de impacto ambiental, que fue abandonado por PP y PSOE».