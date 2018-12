Rosón acusa a Lastra de «retrasar» seis meses el Bulevar y le pide financiación

El miércoles 3 de noviembre de 1993, los diarios asturianos dedicaron su portada a la muerte, dos días antes en Madrid, de Severo Ochoa. Los grandes titulares por la pérdida del Nobel empequeñecieron el anuncio municipal: «El Ayuntamiento contrata el proyecto para urbanizar el final de la 'Y' como una avenida». Veinticinco años después, el concejal de Economía, Rubén Rosón, reclamó ayer al Principado un compromiso presupuestario con el futuro Bulevar de Santullano y otra serie de necesidades de Oviedo, «la capital de Asturias», recalcó.

El edil rechazó los argumentos del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, que, como recogió ayer este diario, sostuvo que no podía aportar financiación sin conocer el proyecto. Para Rosón «no suena creíble» que el consejero «diga que no conoce el proyecto del Bulevar de Santullano» cuando su departamento, sostuvo, «estuvo retrasando seis meses el proyecto para modificar e incluir una glorieta que no estaba prevista en el proyecto inicial».

El edil se refería a la rotonda que debe sustituir a los enlaces del Hospital Central con Cerdeño y la 'Y', y cuyo diseño fue acordado o más bien forzado por el Principado al Ayuntamiento antes del verano. Rosón sostuvo que «no es hora de desviar la atención», sino de «hablar de compromisos presupuestarios del gobierno autonómico para la capital de Asturias». Para el Bulevar, pero también para la red de centros educativos, la vía rápida a La Pixarra que defiende su grupo, los terrenos de El Cristo o la salida de Ciudad Naranco hacia la AS-II. Según defendió, hay «más de una decena de compromisos incumplidos que a lo largo de los años el Gobierno del Principado de Asturias negó a Oviedo y a los que ahora tiene que hacer frente».

Rosón insistió en que el Ayuntamiento no va a dejar de pedir más inversiones y reiteró la tesis de Taboada para invitar a sus socios de gobierno, IU y PSOE, «que están reflejados en el acuerdo presupuestario (regional) junto con Podemos» a que se sumen a las reivindicaciones. El edil, de hecho, confió en que «haya novedades en las próximas semanas», durante la tramitación de las cuentas del Principado.

La política hace extraños compañeros de cama. Ayer, el Partido Popular de Oviedo abonó la tesis de Lastra para afirmar que «no hay nada que apoyar presupuestariamente si no se conoce o no existe». Fernando Fernández-Ladreda explicó que «la noticia es demoledora para el equipo de gobierno porque lo es la afirmación del consejero». «En 2019 el Bulevar de Santullano seguirá siendo una entelequia», auguró.

Sobre los presupuestos municipales, Rosón volvió a mostrarse optimista y confió en tener cerrado el acuerdo entre los tres socios del tripartito antes del puente de diciembre, aunque otras fuentes del equipo de gobierno admiten que queda mucho por concretar. La junta de gobierno dio ayer luz verde definitiva al proyecto de ordenanzas fiscales para el año que viene, que contempla una rebaja del IBI del 4,1% pero mantiene el tipo diferenciado para los grandes valores catastrales, con el que se estiman unos ingresos de 4,9 millones de euros.