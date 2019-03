Rosón admite que el Bulevar de Santullano «está en vía muerta», pero culpa a PSOE y PP El Bulevar de Santullano, cuyo proyecto está actualmente paralizado ante la necesidad de modificaciones. / ÁLEX PIÑA Del Páramo afirma que los problemas están hablados con la empresa, que presentará un nuevo diseño en cuanto Contratación le notifique GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Miércoles, 27 marzo 2019, 03:19

El proyecto del Bulevar de Santullano «está en vía muerta». Lo admitió ayer el concejal de Economía, Rubén Rosón, pero la culpa de que la actuación se tambalee es del PSOE, del PP, del alcalde, de Ana Rivas, de Agustín Iglesias Caunedo, del jefe de Infraestructuras y un poco de IU, del «interés coordinado entre el PP, las resistencias internas de esta casa y la cerrazón permanente de una parte del gobierno», según precisó la vicealcaldesa, Ana Taboada. El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, culpó directamente al alcalde, Wenceslao López, por «sembrar dudas» sobre el proyecto priorizando la Ronda Norte: «Ese fue el momento clave que condenó al Bulevar».

En una rueda de prensa conjunta, los tres concejales de Somos Oviedo construyeron un relato para tratar de explicar la situación en la que se encuentra un proyecto. El relato lo arrancó Del Páramo recordando que en mayo de 2017 «conseguimos 10,3 millones de euros de fondos europeos para la financiación de la obra del Bulevar de Santullano», aunque luego tuvo que admitir que el dinero para las obras es solo una parte de los fondos Edusi, «5,1 millones» si se cuentan las zonas verdes y la aportación municipal del 20%. Aquel día fue, dijo, «ilusionante», «con nuestro trabajo, conseguimos la parte que creíamos más difícil. Pero a la vista de cómo se han desarrollado los acontecimientos, lograr que Europa reconociese el proyecto fue la parte más sencilla. El problema estaba en casa», sostuvo.

El siguiente hito, lo colocó el edil en la adjudicación del contrato de redacción del proyecto a la UTE Bosque y Valle en diciembre de 2017. «La junta de gobierno», destacó, «aceptó» la propuesta del jurado del concurso de ideas «y lo hizo con un presupuesto de 23 millones de euros». «A final de año, ya teníamos un proyecto listo para adjudicarlo», sostuvo, aunque la primera versión del proyecto llegó, en realidad, en agosto del año pasado, casi tres meses después del plazo fijado en el contrato. De ello culpó Del Páramo al Principado, que, «de la noche a la mañana», se opuso al derribo de los actuales enlaces del hospital y su sustitución por una glorieta a nivel como proponían los redactores del proyecto. «Nada de esto estaba recogido en el concurso de ideas», protestó el edil, obviando que las bases diseñadas invadían terrenos e infraestructuras propiedad del Principado. «Ante la insistencia de Alcaldía por satisfacer las peticiones del consejero Lastra, aceptamos», explicó Del Páramo. Pero como consecuencia, sostuvo, que «el coste del proyecto se dispara y la tramitación se retrasa seis meses».

«Una vez salvado el escollo del Principado», le llegó el turno al alcalde, por decir «que hay que hacer antes la Ronda Norte con un tunelón perforando el Naranco». Para el concejal de Urbanismo, «el momento clave que condenó» el proyecto. Por el medio, el concejal se saltó que el diseño presentado costaba 52 millones de euros, que solo en noviembre pasado los redactores presentaron uno que rebajaba el coste a 30, dejando fuera el desvío del colector sur y la glorieta pactada con el Principado.

Entonces, sostuvo, llegó «un informe que nadie pidió» de Infraestructuras que concluía que el diseño era inviable. Lo curioso es que Urbanismo explicó entonces, tras recibir la nueva versión, que la revisarían los técnicos de las distintas áreas implicadas. Rubén Rosón abundó en la misma línea. Sostuvo que las declaraciones del alcalde sobre la Ronda Norte, sacaron «del banquillo a Caunedo», al que vinculó con el ingeniero jefe de Infraestructuras, porque «solo así se explica» que apareciese el informe que «echaba abajo el Bulevar». Un «alto funcionario», dijo, que «no vio ningún problema» en el Calatrava «ni en las modificación del contrato» de 'los palacios' y al que «mantiene como jefe de su departamento la misma persona que intentó que Caunedo fuese alcalde de Oviedo», en referencia a la edil socialista Ana Rivas.

«Golpe maltrecho»

Señalados los principales responsables, le tocó el turno a la Concejalía de Contratación (IU) de dar «el siguiente golpe al maltrecho Bulevar», por informar que el presupuesto máximo no puede ser otro que el que marcaban los pliegos que hizo la propia Concejalía de Urbanismo, 18 millones, y también porque no haber enviado, desde el pasado 5 de marzo, el requerimiento a la empresa para que «en diez días» subsane las deficiencias.

Porque esa es la buena noticia: «Está hablado con la empresa y no hay ningún problema, cuando les llegue el requerimiento oficial, meterán toda la documentación», sostuvo Del Páramo, que no pudo explicar por qué su propia concejalía tardó diez meses en informar que el proyecto invade unidades de gestión privadas, algo que prohibían las bases. «Si hablamos de proyectos con defectos, podemos hablar del Auditorio que no ha generado tantos titulares de prensa», protestó Taboada ante las preguntas. La vicealcaldesa anunció que pondrá en marcha una serie de encuentros con «el tejido productivo y la sociedad civil para sacar adelante el proyecto. Lo que no conseguimos dentro lo vamos a conseguir fuera».

Rosón afirmó que «el Bulevar es demasiado bueno como para dejar que suceda. El PSOE y el PP no quieren que se haga porque identifican el proyecto con Somos, cuando este es un proyecto de Oviedo. Nos han dicho muchas veces que ganamos las elecciones gracias al Bulevar». «Temen que, en 2019, Somos Oviedo sea la parte nuclear de un gobierno», concluyó, porque, «en su paranoia particular temen que si empieza la obra, vuelva a suceder lo mismo». En ese caso, PP y PSOE pueden estar tranquilos: «El proyecto presentado no cumple con los requisitos formales, de definición, funcionales, ni administrativos, para su aprobación», según concluyó el responsable del contrato y técnico de Urbanismo. A ver el siguiente.