Rosón: «El IBI diferenciado recaudará 5 millones este año; debe mantenerse» El Colegio de Abogados, que recurrió el IBI diferenciado. / A. PIÑA El concejal de Economía defiende el impuesto mientras que el PP lo tacha de «propaganda» y Ciudadanos aspira a eliminarlo A. ARCE / R. AGUDÍN OVIEDO. Martes, 26 marzo 2019, 03:33

El concejal de Economía, Rubén Rosón, sacó pecho ayer con la aplicación del IBI diferenciado sobre las grandes propiedades. Lo hizo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desestimase el recurso presentado por el Colegio de Abogados de Oviedo contra la iniciativa. Una de las «medidas estrella» del gobierno local durante esta mandato, apuntó el edil de la formación morada, que ha permitido lograr a la Corporación municipal «un presupuesto récord en ingresos».

Contra la sentencia cabe recurso de casación en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de la legislación estatal, o contra el propio TSJA si lo es por la legislación autonómica. No obstante, Rosón confió en que el impuesto, que afecta a menos de 250 inmuebles y supone un incremento de varios millones de euros sobre la recaudación, permanezca vigente «durante muchos años, independientemente de quien gobierne la institución», abundó. «El Ayuntamiento necesita esos recursos y es una manera muy efectiva de tenerlos recaudando un poco más, un 0,1 %», añadió.

En ese sentido, explicó el responsable del área, en 2018 se han recaudado 4,8 millones de euros gracias a la aplicación del impuesta. «Se trata de una recaudación extra que puede ser utilizada para bajar el IBI que pagan los propietarios de las viviendas normales», aclaró. «Una medida de alto impacto que recaudará más de 5 millones en 2019».

El que ya es conocido más popularmente como 'IBI para ricos', a pesar de estar avalado por los tribunales, ha traído cola. Tanta que los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, han llegado a pedir la dimisión y el cese del concejal, respectivamente. En este contexto, Rosón llamó a sus rivales políticos a que se replantasen «si están a favor de los intereses del Ayuntamiento o de los doce denunciantes» que firmaron el recurso. Un grupo de grandes propietarios que buscaban dejar sin validez la Ordenanza Fiscal número 400 del Ayuntamiento de Oviedo.

Sin embargo, en las filas de la oposición al actual equipo de gobierno continúan sin vislumbrar lo estelar de la medida. Así lo admitió, al menos, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Gerardo Antuña, al afirmar con rotundidad que «el IBI diferenciado es negativo para Oviedo» y que el tripartito lo utiliza «con un fin propagandístico».

«Sin redistribución»

Según el conservador, la iniciativa no está cumpliendo con lo prometido, pues, en sus palabras, «si el IBI diferenciado supusiera que los propietarios de los 250 inmuebles afectados paguen más para que el resto de los vecinos paguen menos, se produciría dicha redistribución». No obstante, apostilló, «la cruda realidad es que no se ha rebajado el IBI a las familias a lo largo del mandato, porque los tipos de gravamen aprobados no rebajan el tributo».

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía y decano del Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Oviedo, Igancio Cuesta, aseguró que con su programa electoral «pretendemos bajar los impuestos». Para ello, adelantó, «llevamos una rebaja del IBI. No estamos de acuerdo, lo anularemos», sentenció.