Rosón garantiza 6 millones de euros de inversión al margen del presupuesto La Escuela de Adultos de El Fontán, cuyo cubierta necesita una reparación. / A. PIÑA El concejal de Economía compromete veintidós actuaciones «independientemente» de las cuentas para 2019 al financiarse por otras vías R. A. / S. N. Domingo, 10 febrero 2019, 03:36

El municipio contará con casi seis millones de euros para veintidós inversiones este año «independientemente del presupuesto de 2019», tanto si se aprueba de forma definitiva como si no, y si se puede aplicar. El concejal de Economía, Rubén Rosón, garantizó ayer estas actuaciones, financiadas por vías como saldos de créditos pasados no ejecutados, patrimonio municipal del suelo e inversiones financieramente sostenibles «que se aprobaron en la junta de gobierno de 2018 pero no dio tiempo a más, solo a aprobar los pliegos».

En este listado figuran proyectos como la instalación de aseos de la pista finlandesa, aparcabicis, la reparación subsidiaria de la cubierta del Corredoria Arena, la ampliación del colegio Buenavista I, la reforma de la cubierta del colegio Escuelas Blancas, las obras de los accesos a las pistas de San Lázaro, conexiones de saneamiento, la renovación del campo de fútbol de San Claudio, la segunda fase de las obras de El Palais, la reparación de la cubierta de la Escuela de Adultos de El Fontán, mejoras en calles o paradas de autobús, por citar algunas. «En total son 2,62 millones de entre los saldos de crédito pasados más las inversiones financieramente sostenibles; sin necesidad de presupuesto alguno, ni crédito nuevo ni nada», detalló el edil de Somos.

El responsable de Economía vino a replicar así al alcalde, Wenceslao López, que dudó de que este año pudieran ejecutar alguna inversión tras la aprobación inicial de las cuentas -donde los socios de gobierno mostraron sus diferencias, e incluso la socialista Ana Rivas se abstuvo «por coherencia» ya que no le salían las cuentas elaboradas por Rosón-.

El proyecto presupuestario asciende este año a 243,5 millones de euros. En él se incluye un nuevo «récord» de gasto social pero también presenta un déficit de 12,6 millones. La desviación obligará a una modificación y a elaborar un plan económico-financiero para cumplir con la ley de estabilidad y la regla de gasto que también se rebasa por 14,5 millones. Si los trámites siguen de manera correcta la aprobación definitiva será en abril, un mes antes de las elecciones municipales.

Enmienda a la totalidad

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, informó ayer de que su grupo presentará una enmienda a la totalidad. Calificó las cuentas como «papel mojado» y «'fake'» y añadió, a través de una nota de prensa, que no le extraña que Rivas se haya abstenido en la votación. «El presupuestos triplica el déficit y puede conllevar la intervención de Hacienda», añadió.

También advirtió de que el voto de la portavoz socialista no le exime de responsabilidad: «Tanto el PSOE como Izquierda Unida son cómplices de este despropósito que corona cuatro años vacíos de tripartito». Concluyó la nota diciendo que el equipo de gobierno está «roto desde hace «mucho tiempo».