Rostros de ilusión y muchos deseos en la recepción de los Reyes Magos en el Campoamor

La ilusión se renueva año a año, carta a carta, como tradición legada de padres a hijos. La noche más especial del año para niños y mayores tuvo ayer su anticipo en la recepción que los Reyes Magos ofrecieron en el teatro Campoamor. Y eso que la mañana estaba fría y muchos prefirieron no hacer cola a primera hora. En el vestíbulo, Melchor, Gaspar y Baltasar, pacientes y rodeados de sus pajes, comprobaron in situ que sí, que los niños ovetenses se han portado bien, que Aliatar hizo acuse de recibo de todas las misivas y que hoy amanecerán rodeados de regalos. Y algo más.

«Baltasar me ha dicho que me porte bien», reconoció Julia Uzal, de tres años, que no quiso desvelar los regalos que había pedido. «Los he escrito en la carta», reconoció muy seria.

Hubo caras de ilusión, risas, caramelos y algún lloro -la barba de Baltasar pica- en el aperitivo de la mañana de los grandes nervios con la que premiamos y queremos ser premiados con nuestos seres queridos.

En general, los peques confirmaron que les gusta la ropa, variopintos juguetes, música, más juguetes, balones y consolas. Lucía Santamaría pronunció las palabras mágicas: «Patinete eléctrico»