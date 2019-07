«El Rotary de Oviedo tiene mucho prestigio por sus proyectos» Ana Isabel Puerto, gobernadora del Rotary Club en Asturias. / P. L. Ana Isabel Puerto - Prado Gobernadora del Rotary Club en Asturias «Visito las sedes de los clubes, me presentan los planes de trabajo y les transmito los nuestros, que van cambiando año a año» IVÁN GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 24 julio 2019, 00:47

Su trabajo, la abogacía, y su militancia política, en el PSOE, han marcado buena parte de la vida de Ana Isabel Puerto Prado (Gijón, 1967). Su otra vocación social es su pertenencia al Rotary Club, del que este año es gobernadora en Asturias. Ayer se reunió con el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, y con la directiva del club en Oviedo.

-¿Cómo es la estructura del club?

-El Rotary es una organización que nace en Estados Unidos a principios del siglo XX y que se compone de personas que se dedican a trabajar por la paz y por la mejora de las condiciones sociales. Es una organización de servicio. Hay trabajadores de cualquier tipo de profesión, ya que entendemos que todas las profesiones son necesarias y dignas para la sociedad. Nosotros intentamos, dentro de nuestro ideario, ejercer nuestra profesión con la mayor ética posible en nuestro trabajo diario.

-Se ha reunido con la directiva del Rotary en Oviedo...

-Acudo en calidad de gobernadora de distrito. Soy la responsable de la zona de los clubes en Asturias, Galicia, las dos Castillas, Extremadura, Madrid y Canarias. Visito las sedes de los clubes y me presentan los planes de trabajo de este año. Y yo les transmito los nuestros, porque cada año como va cambiando el presidente va cambiando nuestro lema del año. Este año es 'Rotary conecta al mundo' y tenemos objetivos estratégicos puntualmente.

-¿Cuántas personas forman parte del Club Rotary de Oviedo?

-Ahora mismo son dieciocho y después tenemos una organización juvenil de toda Asturias, Rotaract Asturias, que comparte los clubes de Oviedo, Avilés y Gijón. El club de Oviedo es uno de los más importantes de la región, lleva haciendo trabajos de servicio aquí desde hace muchos años y tiene mucho prestigio por los proyectos que realiza.

-¿En algún momento tuvo que elegir entra la política o los rotarios?

-No, en el Rotary para este tipo de cargos nos eligen con una antelación de tres años. Son puestos gratuitos que ejercemos durante un año, ya que toda la organización está compuesta por voluntarios. Al no tener sede, no tenemos estructura y todo lo que recaudamos va para nuestros proyectos. No tenemos gastos de funcionamiento y los que tenemos los cubrimos como socios. No tiene nada que ver las actividades que realizamos en otro orden de nuestra vida con lo que es el trabajo del Rotary. Yo sigo siendo abogada y sigo haciendo el resto de actividades.