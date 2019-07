La rotura de una tubería de agua obliga a cortar la luz en la avenida de Galicia Junto al corte del suministro de luz, algunos inmuebles también se quedaron sin agua R. A. OVIEDO. Jueves, 1 agosto 2019, 02:15

La rotura de una tubería del agua inundó ayer, a última hora de la tarde, un centro de transformación de la luz de la calle Ciriaco Miguel Vigil, que hace esquina con la avenida de Galicia. Los técnicos de E-Redes dieron aviso a los Bomberos a las 20.39 horas para que achicasen la zona. Un suceso que obligó a E-Redes a cortar la luz en la avenida de Galicia y en varias calles del entorno durante horas.

Además de los Bomberos, dotados de un generador eléctrico, y de operarios de Aqualia y de E-redes, la Policía Local acudió a la zona para regular el tráfico, ya que los semáforos no funcionaban. Actuaron en el tramo entre Villa Magdalena y Silla del Rey.

Junto al corte del suministro de luz, algunos inmuebles también se quedaron sin agua. Fuentes de E-Redes y de Seguridad Ciudadana no pudieron precisar el número de edificios afectados.

Con velas

«Vivo en la avenida de Galicia y llevamos desde las ocho de la tarde sin luz. Tengo hijos pequeños y no hemos podido prepararles la cena, solo unos bocadillos y bajo las velas. No sabemos cuánto durará el corte», lamentó ayer, al filo de las once de la noche, un vecino afectado.

Por su parte, un residente en la calle Joaquín Manzanares, bocacalle que hace esquina con la avenida de Galicia, detalló que la luz había vuelto a su edificio, el número 4, «pasadas las nueve de la noches».

Muchas establecimientos hostelero de la zona también resultaron afectados por el apagón, con sus consiguientes consecuencias para los alimentos almacenados en los congeladores.

Al cierre de esta edición, los Bomberos aún se afanaban en achicar el agua acumulada por la rotura de la tubería. Las fuentes consultadas no pudieron precisar tampoco la duración de los trabajos.