Rubén Rosón afirma que Cultura dispone de 1,4 millones de euros para San Mateo C. P. OVIEDO. Jueves, 18 julio 2019, 04:39

Al edil de Somos y exconcejal de Economía, Rubén Rosón, no le salen las cuentas a la hora de cuantificar el presupuesto destinado para las fiestas de San Mateo. Tras conocer, según informó este diario, que la cuantía destinada por ahora para esta edición asciende a 860.000 euros, la mitad que el año pasado, Rosón aseguró que el actual equipo de gobierno «miente».

Apeló a los presupuestos destinados al área de Cultura para este año. Rosón aseveró que «quedan sin gastar 2,3 millones de euros de aquí a diciembre», destinados a la Fundación Municipal de Cultura.

En esa cuantía se incluye, según explicó el concejal de Somos, una partida de 1,4 millones de euros para San Mateo, además de la subvención para la Sociedad Ovetense de Festejos y la organización del desfile del Día de América en Asturias, que asciende a 180.000 euros. Casi 1,6 millones de euros para las fiestas. «Este presupuesto es real, está en vigor y sin tocar, tal como lo dejamos nosotros hace dos meses», afirmó Rosón.

La recién nombrada nueva directiva de la Fundación Municipal de Cultura cuenta con 2,3 millones de euros hasta final de año porque «aún no se ha aprobado gasto alguno», aseguró Rosón. Hay que recordar que la nueva directiva de la FMC se constituyó el pasado viernes. «Aún no han hecho la modificación presupuestaria ni gastaron más porque tampoco contrataron más gasto, por lo cual, el presupuesto es ese, no hay otro». Acusó de «mentir» al concejal de Economía, Javier Cuesta, cuando aseguró que Cultura «se había comido el presupuesto a mitad de año». Apeló al portal de Transparencia del Ayuntamiento donde aseguró se puede comprobar «la aprobación del presupuesto». Para Rosón, el nuevo equipo de gobierno «oculta su falta de diligencia y lo están justificando con mentiras a las cuentas públicas que se pueden comprobar», zanjó.