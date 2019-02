«A Rubén Rosón le gusta más el fango que la limpieza», dice Ana Rivas La edil socialista pide al concejal de Economía que le aclare en junta de gobierno la financiación de treinta obras pendientes de su departamento G. D. -R. Jueves, 14 febrero 2019, 02:59

«En la última junta de gobierno le presenté al concejal de Economía una lista de veintinueve obras y le pregunté cuándo iba a ser posible hacer esas obras, cuándo iban a estar financiadas. Espero que me conteste en la junta de gobierno que es donde se hablan estos asuntos». La concejala de Infraestructuras, la socialista Ana Rivas, salió ayer al paso de las críticas de Rubén Rosón, por su abstención a la hora de refrendar el proyecto de presupuestos la semana pasada. «No sé por qué le da tanta importancia», señaló, «pero parece que le gusta más el fango que la limpieza», y recordó que Rosón (y el resto de los concejales de gobierno de Somos Oviedo) se abstuvieron ese mismo día «en otro asunto», en referencia a la aprobación del protocolo con Defensa por la fábrica de La Vega. Rivas insistió en que su abstención es su forma de decir «que estaba haciendo bien su trabajo» al llevar a aprobación tan tarde como a mediados de febrero los presupuestos municipales y, además, con un déficit de 12,6 millones de euros que frenará las inversiones previstas. «Solo le pido que haga su trabajo, para que yo pueda hacer el mío y sacar las obras», insistió.

La edil habló de la «obsesión» de Rosón con su persona y puso como ejemplo de obra frenada desde Economía la construcción del polideportivo de Trubia, cuyos pliegos, dijo, entregó en agosto del año pasado «y no la financiaron». Razón que le movió a no acelerar, dijo, los del recinto ferial de Olloniego por tratarse al igual que el polideportivo de una obra plurianual. «Esto debería de ser un proyecto de todos, si quiere sigo metiendo más pliegos, pero si no las va a financiar para qué», concluyó.

En realidad, no son veintinueve, sino ya treinta. La reforma del Auditorio está ya sobre su mesa. Rivas evitó concretar si se ejecutarán este año. El autor del proyecto ve una oportunidad a partir de julio al bajar la actividad del centro. Solo señaló que antes habría que financiarla (2,2 millones con cargo al préstamo que el Ayuntamiento no puede pedir por estar en déficit) y que, «de media, estamos tardando siete meses entre se financian las obras» mayores y comienza su ejecución. 2020.