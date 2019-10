Ryanair, condenado a reembolsar el billete a unos pasajeros de Oviedo Un avión de Ryanair. / EFE. El pasaje había sido adquirido con la condición de que no se podría recuperar el dinero en caso de que no se pudiese realizar el viaje ELCOMERCIO.ES Martes, 8 octubre 2019, 17:18

La compañía de vuelos baratos Ryanair ha sido condenada a reembolsar el dinero de los billetes de unos pasajeros de Oviedo que, debido a una enfermedad de uno de ellos, no pudieron realizar el viaje. Los pasajes, para realizar el trayecto Madrid-Roma, Roma-Berlín y Berlín-Madrid, habían sido adquiridos por valor de 314 euros con la condición de que no serían reembolsables. Sin embargo, una enfermedad grave para la que fue necesaria una intervención quirúrgica, impidió a los viajeros hacer uso de los billetes.

No obstante, tras constatar que no podrían viajar, el denunciante se puso en contacto con la compañía para explicar la situación y solicitar la anulación del viaje y el reembolso de la reserva. Una petición a la que Ryanair respondió denegando la solicitud. Ante esta situación, el comprador de los billetes decidió denunciar la situación. Finalmente, el juez del Juzgado de lo Mercantil número dos de Oviedo ha fallado a favor del cliente entendiendo que siempre que el pasajero proceda a la cancelación de su vuelo por motivos de fuerza mayor, tanto él como sus acompañantes tendrán derecho al reembolso del importe abonado por el vuelo cancelado y no utilizado aún cuando los pasajeros conozcan que la reserva contratada con la aerolínea no tenga posibilidad de cancelación. El juez fundamenta su decisión en la extraordinaria e imprevisible aparición de una circunstancia sobrevenida y ajena al control de los consumidores adquirientes que debe ser prioridad ante la tarifa adquirida por los mismos.